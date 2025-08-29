Чистая прибыль РЖД в первом полугодии сократилась в 26 раз до 4,4 млрд рублей

В сообщении также говорится, что доходы от пассажирских перевозок компании достигли 209,5 млрд руб., что на 13,1% превышает уровень аналогичного периода 2024 г. Такой рост произошел на фоне высокого спроса на железнодорожные пассажирские услуги. В то же время доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 1,2 трлн руб., превысив показатели прошлого года на 8,8%.