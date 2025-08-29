Чистая прибыль РЖД в первом полугодии сократилась в 26 раз до 4,4 млрд рублей
Чистая прибыль РЖД по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2025 г. упала в 26 раз год к году и составила 4,4 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.
В то же время суммарные доходы РЖД за указанный период составили почти 1,8 трлн руб., что превышает показатель прошлого года на 11%. Показатель EBITDA компании составил 514 млрд руб., а операционные расходы – 1,5 трлн руб.
В сообщении также говорится, что доходы от пассажирских перевозок компании достигли 209,5 млрд руб., что на 13,1% превышает уровень аналогичного периода 2024 г. Такой рост произошел на фоне высокого спроса на железнодорожные пассажирские услуги. В то же время доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 1,2 трлн руб., превысив показатели прошлого года на 8,8%.
В РЖД отметили, что, несмотря на снижение инвестиционной активности и замедление общего экономического роста, а также изменения в конъюнктуре российских и мировых товарных рынков и др., постоянная работа холдинга по оптимизации затрат и повышению эффективности позволила увеличить операционную прибыль до 264,8 млрд руб. Это на 3,9% выше показателя прошлого года.
14 августа РЖД завершила размещение ценных бумаг на 30 млрд руб. Стоимость каждой облигации «001Р-45R» составила 1000 руб. ОАО «РЖД» разместило 30 млн штук. Ценные бумаги РЖД разместили со сроком обращения три года и 10 месяцев (1410 дней).
В 2024 г. РЖД сократила чистую прибыль по МСФО втрое – она составила 50,7 млрд руб. после 170,1 млрд руб. в 2023 г. Суммарные доходы холдинга по итогам прошлого года составили 3,29 трлн руб., что выше уровня 2023 г. на 9,2%. В том числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 2,4 трлн руб. (+7,2%), от пассажирских перевозок – 418,8 млрд руб. (+17,6%).