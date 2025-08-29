Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Чистая прибыль РЖД в первом полугодии сократилась в 26 раз до 4,4 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль РЖД по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2025 г. упала в 26 раз год к году и составила 4,4 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.

В то же время суммарные доходы РЖД за указанный период составили почти 1,8 трлн руб., что превышает показатель прошлого года на 11%. Показатель EBITDA компании составил 514 млрд руб., а операционные расходы – 1,5 трлн руб.

В сообщении также говорится, что доходы от пассажирских перевозок компании  достигли 209,5 млрд руб., что на 13,1% превышает уровень аналогичного периода 2024 г. Такой рост произошел на фоне высокого спроса на железнодорожные пассажирские услуги. В то же время доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 1,2 трлн руб., превысив показатели прошлого года на 8,8%. 

РЖД выпустили облигации на 30 млрд рублей

Инвестиции / Эмитенты

В РЖД отметили, что, несмотря на снижение инвестиционной активности и замедление общего экономического роста, а также изменения в конъюнктуре российских и мировых товарных рынков и др., постоянная работа холдинга по оптимизации затрат и повышению эффективности позволила увеличить операционную прибыль до 264,8 млрд руб. Это на 3,9% выше показателя прошлого года.

14 августа РЖД завершила размещение ценных бумаг на 30 млрд руб. Стоимость каждой облигации «001Р-45R» составила 1000 руб. ОАО «РЖД» разместило 30 млн штук. Ценные бумаги РЖД разместили со сроком обращения три года и 10 месяцев (1410 дней).

В 2024 г. РЖД сократила чистую прибыль по МСФО втрое – она составила 50,7 млрд руб. после 170,1 млрд руб. в 2023 г. Суммарные доходы холдинга по итогам прошлого года составили 3,29 трлн руб., что выше уровня 2023 г. на 9,2%. В том числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 2,4 трлн руб. (+7,2%), от пассажирских перевозок – 418,8 млрд руб. (+17,6%).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных