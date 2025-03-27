Чистая прибыль РЖД по МСФО снизилась до 50,7 млрд рублей в 2024 году

Представитель Минтранса говорил «Ведомостям» в декабре прошлого года, что объем инвестиций РЖД в 2025 г. составит около 890 млрд руб. Инвестпрограмма на 2024 г. была утверждена в объеме 1,27 трлн руб., размер ее фактического исполнения компания не раскрывала. Приоритетами для вложений должны были стать поддержание инфраструктуры, продолжение расширения Восточного полигона железных дорог (БАМ и Транссиб) и ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга.