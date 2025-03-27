Чистая прибыль РЖД по МСФО снизилась до 50,7 млрд рублей в 2024 году
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) сократило чистую прибыль по МСФО втрое в 2024 г. – она составила 50,7 млрд руб. после 170,1 млрд руб. в 2023 г. Это следует из отчетности, размещенной на сайте компании.
Суммарные доходы холдинга по итогам прошлого года составили 3,29 трлн руб., что выше уровня 2023 г. на 9,2%. В том числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 2,4 трлн руб. (+7,2%), от пассажирских перевозок – 418,8 млрд руб. (+17,6%).
Операционные расходы составили 2,8 трлн руб. (выше на 8,6% относительно 2023 г.). Соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,1х. Суммарные активы ОАО составили по состоянию на 31 декабря 2024 г. 9,66 трлн руб. (+17,8%).
7 марта РЖД представила отчетность по РСБУ, согласно которой снижение чистой прибыли составило 8,5 раза относительно 2023 г. – до 13,9 млрд руб. Суммарные доходы РЖД за 2024 г. составили 2,83 трлн руб. (+8,6%), суммарные активы холдинга – 10,3 трлн руб. (+15,6%). Показатель EBITDA увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом и достиг 846,7 млрд руб.
Представитель Минтранса говорил «Ведомостям» в декабре прошлого года, что объем инвестиций РЖД в 2025 г. составит около 890 млрд руб. Инвестпрограмма на 2024 г. была утверждена в объеме 1,27 трлн руб., размер ее фактического исполнения компания не раскрывала. Приоритетами для вложений должны были стать поддержание инфраструктуры, продолжение расширения Восточного полигона железных дорог (БАМ и Транссиб) и ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга.