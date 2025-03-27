Газета
Телеграм
/ Бизнес

Чистая прибыль РЖД по МСФО снизилась до 50,7 млрд рублей в 2024 году

Ведомости

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) сократило чистую прибыль по МСФО втрое в 2024 г. – она составила 50,7 млрд руб. после 170,1 млрд руб. в 2023 г. Это следует из отчетности, размещенной на сайте компании.

Суммарные доходы холдинга по итогам прошлого года составили 3,29 трлн руб., что выше уровня 2023 г. на 9,2%. В том числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 2,4 трлн руб. (+7,2%), от пассажирских перевозок – 418,8 млрд руб. (+17,6%).

Операционные расходы составили 2,8 трлн руб. (выше на 8,6% относительно 2023 г.). Соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,1х. Суммарные активы ОАО составили по состоянию на 31 декабря 2024 г. 9,66 трлн руб. (+17,8%).

7 марта РЖД представила отчетность по РСБУ, согласно которой снижение чистой прибыли составило 8,5 раза относительно 2023 г. – до 13,9 млрд руб. Суммарные доходы РЖД за 2024 г. составили 2,83 трлн руб. (+8,6%), суммарные активы холдинга – 10,3 трлн руб. (+15,6%). Показатель EBITDA увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом и достиг 846,7 млрд руб.

Представитель Минтранса говорил «Ведомостям» в декабре прошлого года, что объем инвестиций РЖД в 2025 г. составит около 890 млрд руб. Инвестпрограмма на 2024 г. была утверждена в объеме 1,27 трлн руб., размер ее фактического исполнения компания не раскрывала. Приоритетами для вложений должны были стать поддержание инфраструктуры, продолжение расширения Восточного полигона железных дорог (БАМ и Транссиб) и ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных