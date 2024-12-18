Инвестпрограмма РЖД на 2025 год составит 890 млрд рублей

Позднее начальник департамента корпоративных финансов РЖД Татьяна Орлова говорила, что по итогам рассмотрения в правительстве было решено снизить инвестпрограмму компании на 2025 г. «примерно на 40%» по сравнению с 2024 г. Она отмечала, что это окажет влияние как на деятельность самой РЖД, так и на смежные компании, но мероприятия по обеспечению безопасности перевозок будут реализованы в полном объеме.