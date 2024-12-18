Инвестпрограмма РЖД на 2025 год составит 890 млрд рублей

Инвестпрограмма РЖД на 2025 год составит 890 млрд рублейЭто почти на треть меньше, чем в этом году
Объем инвестиций РЖД в 2025 г. составит около 890 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель Минтранса. Инвестпрограмма госмонополии на 2024 г. была утверждена в объеме 1,275 трлн руб., размер ее фактического исполнения компания не раскрывала.
Днем 18 декабря о том, что инвестпрограмма РЖД утверждена, сообщил министр транспорта Роман Старовойт. «По пятилетке программа сверстана, но здесь нужно очень внимательно смотреть по следующему году, возможна корректировка в I квартале или полугодии», – сказал он ТАСС.
Осенью этого года РЖД оценивала минимальную инвестпрограмму на будущий год в 1,3 трлн руб., писал «Коммерсантъ». Приоритетами для вложений должны были стать поддержание инфраструктуры, продолжение расширения Восточного полигона железных дорог (БАМ и Транссиб) и ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга. В случае добавления к этим целям работ по неполному расширению подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов требовалось в общей сложности 1,65 трлн руб. Максимальный вариант инвестпрограммы, включающий все проекты развития компании, оценивался в 1,84 трлн руб.
Исходя из этих оценок РЖД предлагала несколько вариантов индексации грузового тарифа – на 19,1%, 19,2% и 22,7% соответственно при условии его увеличения с 1 января 2025 г. Существовал также вариант с двухэтапной индексацией на 3,8% – с 1 ноября 2024 г. и на 12,9% с 1 января 2025 г., но при его принятии возникал дефицит в 244 млрд руб.
В итоге правительство проиндексировало тариф на перевозку грузов по сети РЖД с 1 декабря этого года на 13,8%, еще на 11,6% выросли тарифы для пассажиров на плацкарт. Кроме того, с 1 января 2025 г. запланирована индексация тарифов на перевозку контейнеров и минерально-строительных грузов на 5%, а также на 10% – на порожний пробег универсальных вагонов (полувагон, крытый вагон, платформа).
Позднее начальник департамента корпоративных финансов РЖД Татьяна Орлова говорила, что по итогам рассмотрения в правительстве было решено снизить инвестпрограмму компании на 2025 г. «примерно на 40%» по сравнению с 2024 г. Она отмечала, что это окажет влияние как на деятельность самой РЖД, так и на смежные компании, но мероприятия по обеспечению безопасности перевозок будут реализованы в полном объеме.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров называет принятое решение в части инвестпрограммы РЖД на будущий год «объективной реальностью» с учетом негативной динамики перевозок по сети и роста процентов по платежам компании. Погрузка на сети РЖД в январе – ноябре 2024 г., по данным самой компании, снизилась на 4,4% в годовом выражении до 1,08 млн т.
Высокий уровень долговой нагрузки вынуждает компанию оптимизировать инвестпрограмму и текущий вариант – не самое худшее решение, продолжает Бурмистров. «Важно, чтобы РЖД сохранила планы по обновлению подвижного состава. А что касается сокращения некоторого объема строительных и ремонтных работ, то это может даже помочь компании, так как разгрузит инфраструктуру, увеличив количество окон для движения», – отметил эксперт.