Белоруссия увеличила транзит удобрений через Россию

Белоруссия увеличила транзит удобрений через РоссиюБольшая часть из них отправилась в Бразилию и Китай
Белоруссия увеличила транзит калийных удобрений через территорию России в январе – сентябре 2024 г. на 15% год к году до 8,8 млн т. Об этом свидетельствуют данные агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости». Большая часть этих объемов уходила на экспорт через российские порты Балтийского моря, указывают в агентстве. Преимущественно такие поставки шли в Бразилию, говорит представитель MMI, но цифр он не приводит.
Значительная часть (3,4 млн т) отправлена в Китай, из них 2,2 млн т – напрямую по железной дороге, еще 1,2 млн т – через российские порты. За отчетный период через территорию России также осуществлялся транзит белорусских азотных удобрений, но объемы были относительно небольшими – 142 000 т (–1% год к году).