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Белоруссия увеличила транзит удобрений через Россию

Большая часть из них отправилась в Бразилию и Китай
Василий Милькин
Денис Абрамов / Ведомости

Белоруссия увеличила транзит калийных удобрений через территорию России в январе – сентябре 2024 г. на 15% год к году до 8,8 млн т. Об этом свидетельствуют данные агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости». Большая часть этих объемов уходила на экспорт через российские порты Балтийского моря, указывают в агентстве. Преимущественно такие поставки шли в Бразилию, говорит представитель MMI, но цифр он не приводит.

Значительная часть (3,4 млн т) отправлена в Китай, из них 2,2 млн т – напрямую по железной дороге, еще 1,2 млн т – через российские порты. За отчетный период через территорию России также осуществлялся транзит белорусских азотных удобрений, но объемы были относительно небольшими – 142 000 т (–1% год к году).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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