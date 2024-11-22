Белоруссия увеличила транзит удобрений через Россию

Белоруссия увеличила транзит калийных удобрений через территорию России в январе – сентябре 2024 г. на 15% год к году до 8,8 млн т. Об этом свидетельствуют данные агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости». Большая часть этих объемов уходила на экспорт через российские порты Балтийского моря, указывают в агентстве. Преимущественно такие поставки шли в Бразилию, говорит представитель MMI, но цифр он не приводит.