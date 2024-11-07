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Регионы просят правительство вернуть скидки на перевозку угля по железной дороге

Губернаторы жалуются на снижение доходов субъектов из-за обвала экспорта
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Главы трех российских угледобывающих регионов – Кузбасса, Хакасии и Новосибирской области – в октябре обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой восстановить отмененные в 2022 г. скидки к тарифам РЖД на перевозку угля. Они также предложили ограничить рост тарифов монополии в 2025 г. уровнем «инфляция минус 0,1 п. п.». Письмо подписали Илья Середюк, Валентин Коновалов и Андрей Травников. Документ опубликовал Telegram-канал «Советбезрынка», его подлинность подтвердил источник «Ведомостей», знакомый с обращением.

Речь идет о восстановлении действия понижающих коэффициентов в тарифах на перевозку угля по железной дороге. Коэффициент 0,4 (т. е. скидка 60%) применялся при перевозке угля на расстояние свыше 3300 км, 0,895 (скидка 10,5%) – при отправках на экспорт. Скидки действовали до июня 2022 г. Сначала кабмин отменил их временно – на три месяца. Но затем это решение неоднократно продлевалось и в результате действует до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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