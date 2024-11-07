Регионы просят правительство вернуть скидки на перевозку угля по железной дороге

Речь идет о восстановлении действия понижающих коэффициентов в тарифах на перевозку угля по железной дороге. Коэффициент 0,4 (т. е. скидка 60%) применялся при перевозке угля на расстояние свыше 3300 км, 0,895 (скидка 10,5%) – при отправках на экспорт. Скидки действовали до июня 2022 г. Сначала кабмин отменил их временно – на три месяца. Но затем это решение неоднократно продлевалось и в результате действует до сих пор.