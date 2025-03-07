Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2024 году составила 13,9 млрд рублей

4 марта стало известно, что погрузка на сети РЖД в феврале снизилась на 9,3% до 87 млн т. В компании отметили, что такая значительная просадка связана с изменениями на рынках, а также с дополнительным днем в феврале прошлого високосного года. Кроме того, активность в строительном секторе заметно упала, что также отразилось на объемах погрузки строительных грузов.