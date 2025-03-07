Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2024 году составила 13,9 млрд рублей
В 2024 г. чистая прибыль РЖД по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) достигла 13,9 млрд руб. Это в 8,5 раза ниже прошлогоднего показателя. Соответствующая информация опубликована в отчетности компании.
Суммарные доходы РЖД за 2024 г. составили 2,83 трлн руб., что на 8,6% больше, чем в 2023 г. А суммарные активы холдинга также показали рост: по итогам отчетного года выросли на 15,6%, составив 10,3 трлн руб. Показатель EBITDA увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом и достиг 846,7 млрд руб.
В прошлом году РЖД перевезла более 1,28 млрд пассажиров, что стало максимумом с 2008 г. А грузооборот за 2024 г. на сети железных дорог составил 3,1 трлн т-км.
4 марта стало известно, что погрузка на сети РЖД в феврале снизилась на 9,3% до 87 млн т. В компании отметили, что такая значительная просадка связана с изменениями на рынках, а также с дополнительным днем в феврале прошлого високосного года. Кроме того, активность в строительном секторе заметно упала, что также отразилось на объемах погрузки строительных грузов.