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Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2024 году составила 13,9 млрд рублей

Ведомости

В 2024 г. чистая прибыль РЖД по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) достигла 13,9 млрд руб. Это в 8,5 раза ниже прошлогоднего показателя. Соответствующая информация опубликована в отчетности компании.

Суммарные доходы РЖД за 2024 г. составили 2,83 трлн руб., что на 8,6% больше, чем в 2023 г. А суммарные активы холдинга также показали рост: по итогам отчетного года выросли на 15,6%, составив 10,3 трлн руб. Показатель EBITDA увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом и достиг 846,7 млрд руб.

В прошлом году РЖД перевезла более 1,28 млрд пассажиров, что стало максимумом с 2008 г. А грузооборот за 2024 г. на сети железных дорог составил 3,1 трлн т-км.

4 марта стало известно, что погрузка на сети РЖД в феврале снизилась на 9,3% до 87 млн т. В компании отметили, что такая значительная просадка связана с изменениями на рынках, а также с дополнительным днем в феврале прошлого високосного года. Кроме того, активность в строительном секторе заметно упала, что также отразилось на объемах погрузки строительных грузов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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