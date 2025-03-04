Погрузка на сети РЖД в феврале снизилась более чем на 9%Такую резкую просадку в компании объясняют изменением конъюнктуры рынков и дополнительным днем в феврале високосного 2024 года
Объем погрузки на сети РЖД в феврале 2025 г. сократился на 9,3% к тому же месяцу 2024 г. и составил 87 млн т, сообщила пресс-служба госмонополии. Среднесуточная погрузка в минувшем месяце снизилась на 6% до 3,1 млн т.
В числе причин снижения показателей в РЖД называют высокую базу прошлого високосного года (когда в феврале было 29 дней), а также изменение конъюнктуры товарных рынков и логистики. По оценке компании, сокращение активности в строительном секторе повлекло за собой снижение объемов предъявления к погрузке в феврале строительных грузов (-22,3%), цемента (-16,9%) и черных металлов (-13,7%).
При этом по итогам февраля в РЖД отмечают рост отправок зерна внутри страны на 25% год к году, преимущественно из Сибири и Урала, а также прирост погрузки угля (+0,5%), удобрений (+10,8%), бумаги (+5,4%) и цветных металлов (+13,5%). Положительная динамика зафиксирована также в отправках по железной дороге на экспорт в восточном направлении удобрений (+20,1%), железной руды (+11%) и грузов высокого передела, перевозимых в контейнерах (+3,1%).