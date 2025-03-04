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Погрузка на сети РЖД в феврале снизилась более чем на 9%

Такую резкую просадку в компании объясняют изменением конъюнктуры рынков и дополнительным днем в феврале високосного 2024 года
Светлана Афонина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Объем погрузки на сети РЖД в феврале 2025 г. сократился на 9,3% к тому же месяцу 2024 г. и составил 87 млн т, сообщила пресс-служба госмонополии. Среднесуточная погрузка в минувшем месяце снизилась на 6% до 3,1 млн т.

В числе причин снижения показателей в РЖД называют высокую базу прошлого високосного года (когда в феврале было 29 дней), а также изменение конъюнктуры товарных рынков и логистики. По оценке компании, сокращение активности в строительном секторе повлекло за собой снижение объемов предъявления к погрузке в феврале строительных грузов (-22,3%), цемента (-16,9%) и черных металлов (-13,7%).

При этом по итогам февраля в РЖД отмечают рост отправок зерна внутри страны на 25% год к году, преимущественно из Сибири и Урала, а также прирост погрузки угля (+0,5%), удобрений (+10,8%), бумаги (+5,4%) и цветных металлов (+13,5%). Положительная динамика зафиксирована также в отправках по железной дороге на экспорт в восточном направлении удобрений (+20,1%), железной руды (+11%) и грузов высокого передела, перевозимых в контейнерах (+3,1%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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