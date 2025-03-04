Погрузка на сети РЖД в феврале снизилась более чем на 9%

При этом по итогам февраля в РЖД отмечают рост отправок зерна внутри страны на 25% год к году, преимущественно из Сибири и Урала, а также прирост погрузки угля (+0,5%), удобрений (+10,8%), бумаги (+5,4%) и цветных металлов (+13,5%). Положительная динамика зафиксирована также в отправках по железной дороге на экспорт в восточном направлении удобрений (+20,1%), железной руды (+11%) и грузов высокого передела, перевозимых в контейнерах (+3,1%).