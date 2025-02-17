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Погрузка на сети РЖД в ближайшие годы будет расти в среднем на 1%

Динамику показателя определят спрос на российские энергоносители и развитие инфраструктуры
Никита Чернецев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Погрузка на сети РЖД в 2025–2027 гг. в базовом сценарии будет составлять порядка 1,23 млрд т в год. Об этом говорится в аналитическом отчете Rollingstock Agency (RSA), с которым ознакомились «Ведомости». Из него следует, что среднегодовой темп роста составит около 1%, если сравнивать со значениями предыдущей трехлетки – 2022–2024 гг.

Всего в отчете приведены три сценария погрузки: позитивный, нейтральный (базовый) и негативный. В соответствии с ними спрогнозирована динамика этого показателя на два трехлетних периода – с 2025 по 2027 г. и с 2028 по 2030 г. Также приведены данные по парку вагонов на ближайшие годы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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