Погрузка на сети РЖД в ближайшие годы будет расти в среднем на 1%Динамику показателя определят спрос на российские энергоносители и развитие инфраструктуры
Погрузка на сети РЖД в 2025–2027 гг. в базовом сценарии будет составлять порядка 1,23 млрд т в год. Об этом говорится в аналитическом отчете Rollingstock Agency (RSA), с которым ознакомились «Ведомости». Из него следует, что среднегодовой темп роста составит около 1%, если сравнивать со значениями предыдущей трехлетки – 2022–2024 гг.
Всего в отчете приведены три сценария погрузки: позитивный, нейтральный (базовый) и негативный. В соответствии с ними спрогнозирована динамика этого показателя на два трехлетних периода – с 2025 по 2027 г. и с 2028 по 2030 г. Также приведены данные по парку вагонов на ближайшие годы.
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