Погрузка на сети РЖД в ближайшие годы будет расти в среднем на 1%

Всего в отчете приведены три сценария погрузки: позитивный, нейтральный (базовый) и негативный. В соответствии с ними спрогнозирована динамика этого показателя на два трехлетних периода – с 2025 по 2027 г. и с 2028 по 2030 г. Также приведены данные по парку вагонов на ближайшие годы.