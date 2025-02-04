Погрузка на сети РЖД в январе снизилась почти на 2%

Погрузка угля выросла на 2,1% до 29,7 млн т, грузов в контейнерах – на 1,9% до 9,4 млн т, руды – на 3,9% до 8,8 млн т. Наиболее заметно – на 10,7% – увеличилась погрузка удобрений, достигнув за отчетный период 6,2 млн т. В то же время погрузка сырой нефти и нефтепродуктов снизилась на 0,2% до 17,6 млн т, строительных грузов – на 27,2% до 5,2 млн т, черных металлов – на 9,5% до 4,7 млн т.