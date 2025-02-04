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Погрузка на сети РЖД в январе снизилась почти на 2%

Но некоторые высокодоходные грузы показали заметную положительную динамику
Никита Чернецев
Александр Волобуев
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Погрузка угля выросла на 2,1% до 29,7 млн т, грузов в контейнерах – на 1,9% до 9,4 млн т, руды – на 3,9% до 8,8 млн т. Наиболее заметно – на 10,7% – увеличилась погрузка удобрений, достигнув за отчетный период 6,2 млн т. В то же время погрузка сырой нефти и нефтепродуктов снизилась на 0,2% до 17,6 млн т, строительных грузов – на 27,2% до 5,2 млн т, черных металлов – на 9,5% до 4,7 млн т.

Динамика погрузки в январе была лучше средних значений по месяцам в 2024 г. Всего в прошлом году на сети было погружено 1,18 млрд т – на 4,1% меньше, чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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