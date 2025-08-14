РЖД выпустили облигации на 30 млрд рублей

ОАО «РЖД» сократило чистую прибыль по МСФО втрое в 2024 г. – она составила 50,7 млрд руб. после 170,1 млрд руб. в 2023 г. Суммарные доходы холдинга по итогам прошлого года составили 3,29 трлн руб., что выше уровня 2023 г. на 9,2%. В том числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 2,4 трлн руб. (+7,2%), от пассажирских перевозок – 418,8 млрд руб. (+17,6%).