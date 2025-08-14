Газета
РЖД выпустили облигации на 30 млрд рублей

Ведомости

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) завершило размещение ценных бумаг на 30 млрд руб., следует из данных сайта центра раскрытия корпоративной информации.

Стоимость каждой облигации «001Р-45R» составила 1000 руб. ОАО «РЖД» разместило 30 млн штук. Ценные бумаги РЖД разместили со сроком обращения 3 г. и 10 месяцев (1410 дней).

ОАО «РЖД» сократило чистую прибыль по МСФО втрое в 2024 г. – она составила 50,7 млрд руб. после 170,1 млрд руб. в 2023 г. Суммарные доходы холдинга по итогам прошлого года составили 3,29 трлн руб., что выше уровня 2023 г. на 9,2%. В том числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 2,4 трлн руб. (+7,2%), от пассажирских перевозок – 418,8 млрд руб. (+17,6%).

23 июля «Ведомости» писали, что пять выпусков субординированных облигаций российских нефинансовых эмитентов, «Газпрома» и РЖД, в ближайшие полгода ожидают первые колл-опционы. Это даст эмитенту право погасить их досрочно, а если он решит этого не делать, приведет к пересчету купонного дохода с относительно низких уровней, по которым бумаги размещались в 2020–2021 гг., до текущих рыночных.

