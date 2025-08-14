РЖД выпустили облигации на 30 млрд рублей
Стоимость каждой облигации «001Р-45R» составила 1000 руб. ОАО «РЖД» разместило 30 млн штук. Ценные бумаги РЖД разместили со сроком обращения 3 г. и 10 месяцев (1410 дней).
ОАО «РЖД» сократило чистую прибыль по МСФО втрое в 2024 г. – она составила 50,7 млрд руб. после 170,1 млрд руб. в 2023 г. Суммарные доходы холдинга по итогам прошлого года составили 3,29 трлн руб., что выше уровня 2023 г. на 9,2%. В том числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 2,4 трлн руб. (+7,2%), от пассажирских перевозок – 418,8 млрд руб. (+17,6%).
23 июля «Ведомости» писали, что пять выпусков субординированных облигаций российских нефинансовых эмитентов, «Газпрома» и РЖД, в ближайшие полгода ожидают первые колл-опционы. Это даст эмитенту право погасить их досрочно, а если он решит этого не делать, приведет к пересчету купонного дохода с относительно низких уровней, по которым бумаги размещались в 2020–2021 гг., до текущих рыночных.