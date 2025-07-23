Суборды «Газпрома» и РЖД могут получить ценовой импульс от пересчета ставок

Пять выпусков субординированных облигаций российских нефинансовых эмитентов, «Газпрома» и РЖД, в ближайшие полгода ожидают первые колл-опционы. Это даст эмитенту право погасить их досрочно, а если он решит этого не делать, приведет к пересчету купонного дохода с относительно низких уровней, по которым бумаги размещались в 2020–2021 гг., до текущих рыночных. Эксперты аналитической компании «Эйлер» Екатерина Уракова и Станислав Боженко оценивают вероятность исполнения колл-опционов близкой к нулю, а вот пересчет ставок, по их мнению, способен придать ряду бумаг позитивный ценовой импульс. «Ведомости» ознакомились с исследованием «Эйлера».