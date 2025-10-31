Чистый убыток «Распадской» по РСБУ за девять месяцев достиг 1,08 млрд рублей
ПАО «Распадская» получила чистый убыток по РСБУ по итогам девяти месяцев 2025 г. в размере 1,08 млрд руб. против 1,63 млрд руб. прибыли за такой же период 2024 г.
Выручка за отчетный период упала на 10,8% до 12 млрд руб. Валовый убыток составил 104 млн руб. против прибыли в 4,27 млрд руб. годом ранее. Убыток от продаж достиг 1,02 млрд руб. по сравнению с прибылью от продаж в 3,36 млрд руб. за девять месяцев 2024 г. Убыток до налогообложения составил 1,25 млрд руб. против 2,24 млрд руб. прибыли в прошлом году.
21 февраля «Распадская» сообщила, что компания получила чистый убыток в $133 млн в 2024 г. по сравнению с чистой прибылью в $440 млн в 2023 г. Выручка снизилась до $1,72 млрд против $2,2 млрд годом ранее. Операционный убыток составил $114 млн против прибыли в $519 млн в 2023 г. Показатель EBITDA достиг $291 млн по сравнению с $689 млн в 2023 г. Объем продаж снизился на 11% г/г до 12,9 млн т угольной продукции (14,5 млн т в 2023 г.).
Кроме того, в 2024 г. компания не смогла полностью выполнить свои производственные планы, общий объем добычи рядового угля упал на 2% по сравнению с прошлым годом и составил 18,5 млн т. Совет директоров «Распадской» дал рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2024 г.
ПАО «Распадская» – крупнейший производитель коксующегося угля в России. Производственная база компании включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Туве.