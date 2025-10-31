Чистый убыток «Распадской» по РСБУ за девять месяцев достиг 1,08 млрд рублей

21 февраля «Распадская» сообщила, что компания получила чистый убыток в $133 млн в 2024 г. по сравнению с чистой прибылью в $440 млн в 2023 г. Выручка снизилась до $1,72 млрд против $2,2 млрд годом ранее. Операционный убыток составил $114 млн против прибыли в $519 млн в 2023 г. Показатель EBITDA достиг $291 млн по сравнению с $689 млн в 2023 г. Объем продаж снизился на 11% г/г до 12,9 млн т угольной продукции (14,5 млн т в 2023 г.).