Автопарк «Делимобиля» за девять месяцев снизился на 5%

В 2025 г. менеджмент сервиса решил не наращивать флот за счет лизинговых контрактов. Новые автомобили привлекаются в парк за счет партнерской программы, что в частности позволило осуществить план по выходу в три новых региона. В то же время активно растет направление продажи автомобилей. За девять месяцев 2025 г. реализовано 1742 машины, что на 201% выше год к году.