Автопарк «Делимобиля» за девять месяцев снизился на 5%
Автопарк сервиса каршеринга «Делимобиль» по итогам девяти месяцев 2025 г. снизился на 5% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достиг 28 944 автомобилей.
В 2025 г. менеджмент сервиса решил не наращивать флот за счет лизинговых контрактов. Новые автомобили привлекаются в парк за счет партнерской программы, что в частности позволило осуществить план по выходу в три новых региона. В то же время активно растет направление продажи автомобилей. За девять месяцев 2025 г. реализовано 1742 машины, что на 201% выше год к году.
Число активных пользователей в месяц (MAU) за отчетный период составило 601 000 против 599 000 годом ранее. Количество зарегистрированных пользователей выросло на 20% год к году. В «Делимобиле» отметили, что в условиях ограничений в работе геолокационных сервисов и мобильного интернета пользователи не могут целиком удовлетворить спрос на поездки. Компания работает над новыми решениями, чтобы обеспечить бесперебойную работу сервиса.
При снижении объема автопарка и внешних факторов, влияющих на работу сервиса, каршеринговая и прочая выручка компании продемонстрировали рост на 10% за девять месяцев 2025 г.
22 августа «Ведомости» писали, что чистый убыток ПАО «Каршеринг Руссия», которому принадлежит бренд «Делимобиль», по МФСО за первое полугодие составил 1,9 млрд руб. против 523 млн руб. чистой прибыли годом ранее. Финансовые расходы выросли на 54% до 3,1 млрд руб. Долговой портфель составил 30,9 млрд руб. в сравнении с 31,4 млрд руб. на конец 2024 г.
Выручка «Делимобиля» за первое полугодие возросла на 16% до 14,7 млрд руб. При этом выручка от предоставления услуг каршеринга выросла на 12% и достигла 11,8 млрд руб. Прочая выручка составила 363 млн руб. по сравнению с 29 млн руб. за первое полугодие 2024 г. На показатель в основном повлияли одноразовые факторы. Себестоимость увеличилась из-за завершения цикла выстраивания операционной инфраструктуры. Финансовые расходы выросли в связи с высоким уровнем ключевой ставки.