Выручка «Ленты» за девять месяцев 2025 года выросла на четверть

По итогам третьего квартала 2025 г. «Лента» нарастила выручку на 26,8% год к году до 267,5 млрд руб. Розничные продажи выросли на 26,5% и достигли 264,8 млрд руб. Сопоставимые продажи увеличились на 10,4% на фоне роста LFL-среднего чека на 11,1%. Общая торговая площадь возросла на 21% до 2879 кв. м на фоне открытий преимущественно в формате магазинов у дома и покупки сетей «Улыбка Радуги» и «Молния». Онлайн-продажи выросли на 26,7% до 16,9 млрд руб. Рост собственных сервисов составил 66,3%. Группа открыла 301 магазин у дома, девять супермаркетов, один гипермаркет и 110 магазинов дрогери.