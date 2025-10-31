Выручка «Ленты» за девять месяцев 2025 года выросла на четверть
Выручка МКПАО «Лента» по результатам девяти месяцев 2025 г. увеличилась на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 781,4 млрд руб.
Розничные продажи за отчетный период выросли на 25% до 773,8 млрд руб. Сопоставимые продажи возросли на 11,6% из-за роста LFL-среднего чека на 10,2% и LFL-трафика на 1,3%. Онлайн-продажи увеличились на 15,4% и составили 52,9 млрд руб. Выручка собственных сервисов выросла на 56,4%. Группа открыла 807 магазинов у дома, пять гипермаркетов, 42 супермаркета и 245 магазинов дрогери.
Валовая прибыль продемонстрировала рост на 31% до 177,6 млрд руб. Валовая рентабельность выросла на 102 б.п. до 22,7%. Показатель EBITDA составил 58,1 млрд руб. (+24,5%). Рентабельность EBITDA снизилась на 4 б.п. до 7,4%. Соотношение чистого долга к показателю за 12 месяцев составило 0,9x по состоянию на 30 сентября 2025 г.
По итогам третьего квартала 2025 г. «Лента» нарастила выручку на 26,8% год к году до 267,5 млрд руб. Розничные продажи выросли на 26,5% и достигли 264,8 млрд руб. Сопоставимые продажи увеличились на 10,4% на фоне роста LFL-среднего чека на 11,1%. Общая торговая площадь возросла на 21% до 2879 кв. м на фоне открытий преимущественно в формате магазинов у дома и покупки сетей «Улыбка Радуги» и «Молния». Онлайн-продажи выросли на 26,7% до 16,9 млрд руб. Рост собственных сервисов составил 66,3%. Группа открыла 301 магазин у дома, девять супермаркетов, один гипермаркет и 110 магазинов дрогери.
Валовая прибыль за указанный период выросла на 32,6% и достигла 61,3 млрд руб. Валовая рентабельность увеличилась на 101 б.п. до 22,9%. Показатель EBITDA возрос на 15,5% и составил 19,6 млрд руб. Рентабельность EBITDA сократилась на 72 б.п. до 7,3%.
31 июля «Ведомости» писали, что во втором квартале 2025 г. «Лента» увеличила чистую прибыль на 33,1%, а выручку – на 25,3%. Сумма чистой прибыли составила 9,8 млрд руб., выручки – 265,2 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 32,9% до 22,2 млрд руб. Рентабельность по EBITDA возросла 8,4% против 7,9% годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 32,3% и составила 61,5 млрд руб. Валовая рентабельность выросла до 23,2%. Чистый долг достиг 69,2 млрд руб.