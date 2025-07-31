«Лента» во II квартале нарастила чистую прибыль на 33,1%, выручку – на 25,3%
МКПАО «Лента» во II квартале увеличило чистую прибыль на 33,1%, а выручку – на 25,3%, следует из сообщения компании в центре раскрытия корпоративной информации.
Сумма чистой прибыли составила 9,8 млрд руб., а выручки – 265,2 млрд руб.
Показатель EBITDA во II квартале вырос на 32,9%, и стал равен 22,2 млрд руб. Рентабельность по EBITDA также стала выше – 8,4% против 7,9% годом ранее.
Валовая прибыль увеличилась на 32,3% – до 61,5 млрд руб. Валовая рентабельность выросла до 23,2%, 22% была годом ранее.
LfL-выручка выросла на 12,3% за счет повышения среднего чека на 10,7% и трафика на 1,5%, говорится в отчете.
Чистый долг за вырос до 69,2 млрд руб. – 60,9 млрд руб. было годом ранее. Соотношение чистого долга к EBITDA находится на уровне 1,1х против 0,9х в конце прошлого года.
28 июля «Лента» объявила о ребрендинге: компания меняет название на «Группа Лента» и регистрирует новый логотип для группы компаний. Согласно заявлению, «Лента» продолжает развиваться как мультиформатный мультибрендовый ритейлер.