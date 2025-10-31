Суд взыскал более 37 млрд рублей у рыбколхоза «Восток-1» в Приморье

Кроме того, суд признал недействительными договоры, которые предполагали закрепление за рыбколхозом долей квот на вылов водных биологических ресурсов. Заявление предприятия о банкротстве было возвращено. Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако у сторон есть право оспорить его в апелляционном порядке в течение месяца.