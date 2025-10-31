Суд взыскал более 37 млрд рублей у рыбколхоза «Восток-1» в Приморье
Арбитражный суд Приморского края полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» и взыскал с предприятия в доход государства более 37,6 млрд руб., сообщила пресс-служба суда.
Кроме того, суд признал недействительными договоры, которые предполагали закрепление за рыбколхозом долей квот на вылов водных биологических ресурсов. Заявление предприятия о банкротстве было возвращено. Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако у сторон есть право оспорить его в апелляционном порядке в течение месяца.
22 октября компания подала иск о признании себя банкротом. В документе было сказано, что ее долговые обязательства составляют 240,4 млн руб. Иск Генпрокуратуры поступил в суд в августе. Ответчиками стали совладелец предприятия Валерий Шегнагаев и члены его семьи, а также Яков Шевченко, Александр Передня, Алексей Кумшатский, гендиректор Александр Сайфулин, иностранные компании Global Seafood Corporation, North Pacific Corporation, Oriental Pacific Co. Ltd.
Надзорное ведомство просило аннулировать договоры «Восток-1» о закреплении квот на добычу рыбы и потребовало возместить в доход государства 37,6 млрд руб. ущерба, в том числе за счет обращения взыскания акций компании.