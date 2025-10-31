Wildberries заморозил уровень комиссий для продавцов на полгода

Представитель Ozon пояснил «Ведомостям», что корректировка комиссий – обычная рыночная практика, связанная с изменением издержек и конъюнктуры. «Ozon пересматривал их в июне, сентябре и несколько раз в октябре. При этом уровень наших комиссий сопоставим с другими крупными площадками», – сказал он. По его словам, рост тарифов объясняется удорожанием логистики, аренды складов и IT‑инфраструктуры, а также инвестициями в развитие сети.