Wildberries заморозил уровень комиссий для продавцов на полгода
Wildberries заморозил размер комиссии за продажу товаров по всем моделям на площадке на шесть месяцев, рассказал «Ведомостям» представитель маркетплейса.
«Видим текущую ситуацию и понимаем, насколько важны стабильность и прогнозируемость при взаимодействии наших продавцов с Wildberries. Поэтому мы решили зафиксировать комиссию за продажу товаров на текущем уровне на ближайшие шесть месяцев – с 1 ноября 2025 г.», – заявил он. На вопрос, что за текущая ситуация, представитель маркетплейса не пояснил.
Председатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Евгения Черницкая отметила, что за последний год Ozon несколько раз повышал комиссии и, «судя по всему, останавливаться не собирается». По ее словам, Wildberries в свою очередь также поднял комиссии. Черницкая отмечает, что изменения комиссий на маркетплейсах вызвали «крайне негативную» реакцию среди селлеров.
«Мы готовим обращение к регулятору с просьбой остановить рост комиссий и вернуть условия на прежний уровень. Если Ozon продолжит повышать комиссии и одновременно инвестировать в собственные скидки, возможен отток покупателей с Wildberries на Ozon, а продавцов – в обратном направлении», – сказала Черницкая.
Представитель ERP-сервиса «Мой склад» подтвердил, что в 2025 г. маркетплейсы многократно меняли комиссии и условия работы по отдельным категориям. «Фиксация ставок сделает взаимодействие с площадками более прогнозируемым для продавцов», – отметил представитель сервиса.
Представитель Ozon пояснил «Ведомостям», что корректировка комиссий – обычная рыночная практика, связанная с изменением издержек и конъюнктуры. «Ozon пересматривал их в июне, сентябре и несколько раз в октябре. При этом уровень наших комиссий сопоставим с другими крупными площадками», – сказал он. По его словам, рост тарифов объясняется удорожанием логистики, аренды складов и IT‑инфраструктуры, а также инвестициями в развитие сети.