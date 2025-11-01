Газета
Выручка «Русала» по РСБУ за девять месяцев выросла в 31,3 раза

Выручка «Русала» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам девяти месяцев 2025 г. достигла 164,03 млрд руб. против 5,2 млрд руб. за аналогичный период 2024 г. Таким образом, показатель вырос в 31,3 раза.

Чистая прибыль компании за отчетный период составила 193 млрд руб. против 117,7 млн руб. годом ранее. Прибыль от продаж выросла до 161,4 млрд руб. против 3 млрд руб. за девять месяцев 2024 г. Прибыль от налогообложения составила 193,3 млрд руб. против 176 млн руб. в прошлом году.

30 октября стало известно, что «Русал» созовет внеочередное общее собрание акционеров 3 декабря. В частности, на нем будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов по итогам девяти месяцев 2025 г.

27 июня на годовом общем собрании акционеров «Русала» было принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2024 г. 26 мая акционеры компании согласились с рекомендацией совета директоров о невыплате дивидендов по итогам I квартала 2025 г.

