Выручка «Русала» по РСБУ за девять месяцев выросла в 31,3 раза

Чистая прибыль компании за отчетный период составила 193 млрд руб. против 117,7 млн руб. годом ранее. Прибыль от продаж выросла до 161,4 млрд руб. против 3 млрд руб. за девять месяцев 2024 г. Прибыль от налогообложения составила 193,3 млрд руб. против 176 млн руб. в прошлом году.