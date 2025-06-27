Акционеры «Русала» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
На годовом общем собрании акционеров «Русала» было решено не выплачивать дивиденды по результатам 2024 г. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Гонконгской биржи.
«Не распределять прибыль <…> по результатаv 2024 г., не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2024 г.», – говорится в сообщении.
26 мая акционеры »Русала» согласились с рекомендацией совета директоров о невыплате дивидендов за I квартал 2025 г.
«Русал» является крупнейшей российской компанией, занимающейся производством первичного алюминия и глинозема. За 2024 г. объем металла достиг 3,992 млн т. В последний раз ее акционеры получили дивиденды в размере $0,02 на акцию за второе полугодие 2022 г.