Акционеры «Русала» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

«Русал» является крупнейшей российской компанией, занимающейся производством первичного алюминия и глинозема. За 2024 г. объем металла достиг 3,992 млн т. В последний раз ее акционеры получили дивиденды в размере $0,02 на акцию за второе полугодие 2022 г.