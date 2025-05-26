В «Русале» объявили о невыплате дивидендов за I квартал 2025 года
Акционеры »Русала» согласились с рекомендацией совета директоров о невыплате дивидендов за I квартал 2025 г., сообщила пресс-служба компании.
«За» отсутствие выплат проголосовали 62,8%, «против» – 32,7%. Решение было принято на внеочередном собрании акционеров, которое предложил провести «Суал Партнерс» – миноритарный акционер «Русала». Ему принадлежит 25,72% акций.
30 апреля совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал 2025 г. После этого орган также посоветовал не выплачивать дивиденды за 2024 г., в котором «Русал» нарастил чистую прибыль до $803 млн, что в 2,8 раза превышает показатель предыдущего года ($282 млн). Тогда сообщалось о том, что годовое общее собрание акционеров состоится 26 июня 2025 г.
«Русал» – крупнейшая российская компания, которая занимается производством первичного алюминия и глинозема. За 2024 г. объем металла составил 3,992 млн т. В последний раз ее акционеры получили дивиденды в размере $0,02 на акцию за второе полугодие 2022 г.