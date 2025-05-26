В «Русале» объявили о невыплате дивидендов за I квартал 2025 года

30 апреля совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал 2025 г. После этого орган также посоветовал не выплачивать дивиденды за 2024 г., в котором «Русал» нарастил чистую прибыль до $803 млн, что в 2,8 раза превышает показатель предыдущего года ($282 млн). Тогда сообщалось о том, что годовое общее собрание акционеров состоится 26 июня 2025 г.