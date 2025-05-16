«Русал» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров компании «Русал» рекомендовал собранию акционеров не распределять прибыль компании по результатам 2024 г., а также не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом говорится в заявлении «Русала», опубликованном на сайте Гонконгской фондовой биржи.
Годовое общее собрание акционеров состоится 26 июня 2025 г.
30 апреля Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал 2025 г. Внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен этот вопрос, должно состояться 26 мая. В последний раз компания выплачивала дивиденды за второе полугодие 2022 г. Тогда акционеры получили $0,02 на акцию.
В середине марта «Русал» опубликовал годовой отчет по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Согласно ему, в 2024 г. компания нарастила чистую прибыль до $803 млн в 2024 г., что в 2,8 раза превышает показатель предыдущего года ($282 млн). Выручка составила $12,08 млрд (против $12,2 млрд в 2023 г.), а прибыль до налогообложения – $858 млн ($244 млн в предыдущем году). Скорректированная EBITDA увеличилась до $1,494 млрд – в 1,9 раза.