«Русал» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

В середине марта «Русал» опубликовал годовой отчет по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Согласно ему, в 2024 г. компания нарастила чистую прибыль до $803 млн в 2024 г., что в 2,8 раза превышает показатель предыдущего года ($282 млн). Выручка составила $12,08 млрд (против $12,2 млрд в 2023 г.), а прибыль до налогообложения – $858 млн ($244 млн в предыдущем году). Скорректированная EBITDA увеличилась до $1,494 млрд – в 1,9 раза.