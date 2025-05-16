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«Русал» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Ведомости

Совет директоров компании «Русал» рекомендовал собранию акционеров не распределять прибыль компании по результатам 2024 г., а также не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом говорится в заявлении «Русала», опубликованном на сайте Гонконгской фондовой биржи.

Годовое общее собрание акционеров состоится 26 июня 2025 г.

30 апреля Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал 2025 г. Внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен этот вопрос, должно состояться 26 мая. В последний раз компания выплачивала дивиденды за второе полугодие 2022 г. Тогда акционеры получили $0,02 на акцию.

В середине марта «Русал» опубликовал годовой отчет по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Согласно ему, в 2024 г. компания нарастила чистую прибыль до $803 млн в 2024 г., что в 2,8 раза превышает показатель предыдущего года ($282 млн). Выручка составила $12,08 млрд (против $12,2 млрд в 2023 г.), а прибыль до налогообложения – $858 млн ($244 млн в предыдущем году). Скорректированная EBITDA увеличилась до $1,494 млрд – в 1,9 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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