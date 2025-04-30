СД «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал 2025 года
Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал 2025 г. Соответствующая информация была опубликована компанией на Гонконгской фондовой бирже.
Внеочередное собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос о дивидендах за указанный период, состоится 26 мая. Известно, что в последний раз компания выплачивала дивиденды за второе полугодие 2022 г., когда акционеры получили $0,02 на акцию.
Чистая прибыль «Русала» в 2024 г. увеличилась в 2,8 раза и достигла $803 млн. Об этом сообщалось в отчете компании по МСФО. Выручка компании составила $12,08 млрд (против $12,2 млрд в 2023 г.). Скорректированная EBITDA также продемонстрировала рост, увеличившись в 1,9 раза – до $1,494 млрд.