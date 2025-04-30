СД «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал 2025 года

Чистая прибыль «Русала» в 2024 г. увеличилась в 2,8 раза и достигла $803 млн. Об этом сообщалось в отчете компании по МСФО. Выручка компании составила $12,08 млрд (против $12,2 млрд в 2023 г.). Скорректированная EBITDA также продемонстрировала рост, увеличившись в 1,9 раза – до $1,494 млрд.