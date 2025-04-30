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СД «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал 2025 года

Ведомости

Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал 2025 г. Соответствующая информация была опубликована компанией на Гонконгской фондовой бирже.

Внеочередное собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос о дивидендах за указанный период, состоится 26 мая. Известно, что в последний раз компания выплачивала дивиденды за второе полугодие 2022 г., когда акционеры получили $0,02 на акцию.

Чистая прибыль «Русала» в 2024 г. увеличилась в 2,8 раза и достигла $803 млн. Об этом сообщалось в отчете компании по МСФО. Выручка компании составила $12,08 млрд (против $12,2 млрд в 2023 г.). Скорректированная EBITDA также продемонстрировала рост, увеличившись в 1,9 раза – до $1,494 млрд.

Но 14 марта стало известно, что «Русал» по итогам 2024 г. снизил продажи первичного металла на 7% по сравнению с предыдущим годом, до 3,86 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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