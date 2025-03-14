«Русал» снизил продажи первичного алюминия до минимума за шесть лет

«Русал» снизил продажи первичного алюминия до минимума за шесть летЭто не помешало компании в 2024 году утроить прибыль
Крупнейший российский производитель и экспортер алюминия – основанная Олегом Дерипаской ОК «Русал» по итогам 2024 г. снизила продажи первичного металла на 7% в сравнении с предыдущим годом до 3,86 млн т. Об этом 14 марта сообщила компании в рамках публикации финансовой отчетности по МСФО.
По продажам первичного алюминия результат «Русала» оказался худшим с 2019 г. Также заметно просела реализация продукции с добавленной стоимостью (прутки, проволока, фольга и проч.) – на 8% до 1,4 млн т.
Общая себестоимость продаж компании в 2024 г. снизилась на 11% до $9,26 млрд. На долю внутреннего рынка и стран СНГ пришлось 34% продаж, 42% – на государства Азии, следует из отчета. Абсолютные цифры по направлениям отгрузок компания не приводит.
В 2024 г. ситуация на рынке была сложной из-за волатильности цен на сырье, слабого спроса и высоких ставок по кредитам, говорится в отчете. Дополнительные риски создали санкции против российского алюминия и перестройка цепочек поставок.
Евросоюз (ЕС) еще в декабре 2023 г. ограничил поставки российских алюминиевых полуфабрикатов. Кроме того, власти США с 10 марта 2024 г. ввели 200%-ную пошлину на импорт производимого в России алюминия, а Великобритания полностью запретила его поставки из РФ. В феврале этого года в рамках последнего, уже 16-го по счету, пакета санкций ЕС запретил поставки российского первичного алюминия. Руководство «Русала», как отмечается в отчете, оценивает последствия новых ограничений как «несущественные».
Предприятиям компании удалось на 4% увеличить производство алюминия в прошлом году к 2023 г. до 3,9 млн т. Выпуск глинозема вырос на четверть до 6,3 млн т, чему способствовала покупка 30%-ной доли в китайском заводе Hebei Wenfeng New Materials (HWNM). За счет этого затраты на приобретение глинозема у сторонних поставщиков выросли на 7% до $2,1 млрд. Выпуск бокситов в 2024 г. достиг 15,9 млн т (+19%) благодаря расширению мощностей в Гвинее.
Новая глиноземная сделка
Компания испытывает сложности с сырьем для производства алюминия: в 2022 г. она потеряла доступ к принадлежащему ей Николаевскому глиноземному заводу на Украине, а также импорту из Австралии (власти этой страны запретили поставки в РФ). На них в совокупности приходилось около 40% потребления компанией этого вида сырья.
Чистая прибыль по МСФО «Русала» в 2024 г. выросла в 2,8 раза до $803 млн, скорректированная EBITDA – в 1,9 раза до $1,5 млрд, следует из финотчета. Выручка за год снизилась на 1% до $12 млрд. Чистый долг компании вырос на 11% до $6,4 млрд, капзатраты увеличились на 29% до $1,4 млрд.
Рост чистой прибыли во многом обусловлен неденежными статьями расходов, в том числе снижением себестоимости благодаря увеличению запасов готовой продукции на более чем $600 млн, объясняет аналитик «БКС мир инвестиций» Ахмед Алиев. По его оценкам, общие издержки компании за год выросли на 3% в основном из-за дорогого глинозема. В прошлом году цена на этот вид сырья достигала рекордных $700/т, свидетельствуют данные БКС.
Аналитик «Финама» Алексей Калачев обращает внимание на существенный рост запасов готовой продукции в 2024 г. и незначительное увеличение стоимости глинозема, бокситов и прочих материалов – на 2,1% год к году до $5,04 млрд.
Аналитики БКС прогнозируют в 2025 г. рост цен на алюминий на 6–8%, что в сочетании с более слабым рублем и низкими ценами на сырье позволит увеличить выручку «Русала» на 15–20%, EBITDA – до 70%.
Согласно данным Лондонской биржи металлов (LME), в 2024 г. котировки алюминия выросли на 14% к предыдущему году до $2478/т. Средняя цена реализации металла за отчетный период составила $2590/т, что выше показателя 2023 г. на 8,6%. При этом средняя премия на российский алюминий к цене LME за год упала на 10% до $157/т.
Мировое потребление алюминия в прошлом году достигло 72,6 млн т (+2,5%), говорится в сообщении «Русала» к отчету. Автомобилестроение остается главным потребителем – его доля составила 25,6% от общего объема. Производство металла росло как в Китае (на 4% до 43,2 млн т), так и в остальных регионах мира, где объемы увеличились на 1% до 29,4 млн т благодаря расширению производства в Южной Америке и Индии.
«Цены на алюминий в 2025 г. останутся в диапазоне $2600–2800 за тонну, главным образом, из-за пошлин Трампа (президент США Дональд Трамп 12 марта подписал указ о введении ввозных 25%-ных пошлин на сталь и алюминий. – "Ведомости") и роста спроса в Китае», – считает Калачев. Ограничения со стороны США, по его мнению, поддержат дефицит и цены внутри страны, но усилят избыток алюминия на других рынках.
Стоимость акций «Русала» практически никак не отреагировала на публикацию отчета по МСФО: на Московской бирже 14 марта они торговались по 42 руб. (-0,01% за день), на Гонконгской бирже – снизились на 0,39% до 5,1 гонконгского доллара (56,9 руб. по текущему курсу).