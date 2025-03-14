«Русал» снизил продажи первичного алюминия до минимума за шесть лет

Предприятиям компании удалось на 4% увеличить производство алюминия в прошлом году к 2023 г. до 3,9 млн т. Выпуск глинозема вырос на четверть до 6,3 млн т, чему способствовала покупка 30%-ной доли в китайском заводе Hebei Wenfeng New Materials (HWNM). За счет этого затраты на приобретение глинозема у сторонних поставщиков выросли на 7% до $2,1 млрд. Выпуск бокситов в 2024 г. достиг 15,9 млн т (+19%) благодаря расширению мощностей в Гвинее.