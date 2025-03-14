«Русал» приобретет до 50% индийского Pioneer
«Компания заключила соглашение с группой Pioneer и группой KCap о поэтапном приобретении акций Pioneer Aluminium Industries Limited», – говорится в сообщении. Pioneer владеет и управляет металлургическим глиноземным заводом, расположенным в штате Андхра-Прадеш (Индия), с номинальной производственной мощностью 1,5 млн т в год.
На первом этапе «Русал» намерен приобрести 26% акций Pioneer на $243,75 млн с суммой договорных корректировок на чистый оборотный капитал и задолженность. Все последующие стадии сделки будут оплачиваться на пропорциональной основе.
14 марта «Русал» представил отчетность по МСФО, согласно которой чистая прибыль компании увеличилась до $803 млн в 2024 г. – это в 2,8 раза больше относительно предыдущего года. Выручка МКПАО составила $12,08 млрд (против $12,2 млрд в 2023 г.), а прибыль до налогообложения – $858 млн ($244 млн в предыдущем году). Скорректированная EBITDA выросла в 1,9 раза до $1,494 млрд.