«Русал» приобретет до 50% индийского Pioneer

14 марта «Русал» представил отчетность по МСФО, согласно которой чистая прибыль компании увеличилась до $803 млн в 2024 г. – это в 2,8 раза больше относительно предыдущего года. Выручка МКПАО составила $12,08 млрд (против $12,2 млрд в 2023 г.), а прибыль до налогообложения – $858 млн ($244 млн в предыдущем году). Скорректированная EBITDA выросла в 1,9 раза до $1,494 млрд.