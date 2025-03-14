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Чистая прибыль «Русала» увеличилась в 2,8 раза в 2024 году

Ведомости

«Русал» увеличил чистую прибыль до $803 млн в 2024 г. – в 2,8 раза относительного предыдущего года ($282 млн). Об этом говорится в годовом отчете компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Выручка компании составила $12,08 млрд (против $12,2 млрд в 2023 г.), а прибыль до налогообложения – $858 млн ($244 млн в предыдущем году). Скорректированная EBITDA выросла в 1,9 раза до $1,494 млрд.

27 февраля «Русал» сообщил о создании экспериментального производства оксида скандия мощностью 1,5 т в год на Богословском алюминиевом заводе в Краснотурьинске (Свердловская область). Запуск проекта ожидается в конце текущего года, инвестиции в новое производство составят около 500 млн руб.

В ноябре 2024 г. «Русал» решил сократить производство алюминия из-за роста цен на глинозем (полуфабрикат для производства металла) и негативной макроэкономической конъюнктуры. Отмечалось, что на первом этапе оптимизации производства компания планирует снизить выпуск на 250 000 т в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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