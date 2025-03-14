Чистая прибыль «Русала» увеличилась в 2,8 раза в 2024 году

В ноябре 2024 г. «Русал» решил сократить производство алюминия из-за роста цен на глинозем (полуфабрикат для производства металла) и негативной макроэкономической конъюнктуры. Отмечалось, что на первом этапе оптимизации производства компания планирует снизить выпуск на 250 000 т в год.