Как отразится на «Русале» сокращение производства алюминия

Как отразится на «Русале» сокращение производства алюминияВ рамках оптимизации компания может закрыть низкорентабельное производство, говорят эксперты
«Русал» 25 ноября сообщил о решении сократить производство алюминия из-за роста цен на глинозем (полуфабрикат для производства металла) и негативной макроэкономической конъюнктуры. На первом этапе оптимизации производства компания планирует снизить выпуск на 250 000 т в год.
В сообщении подчеркивается, что «Русал» сейчас вынужден закупать более трети необходимого глинозема на мировых рынках по биржевым ценам, что оказывает серьезное давление на маржинальность выпуска алюминия. При этом цены на глинозем демонстрируют «рекордные темпы роста», указывает компания. С начала 2024 г. котировки поднялись почти вдвое – до более чем $700/т. В результате стоимость глинозема в себестоимости алюминия «Русала» сейчас составляет более 50% против обычного уровня в 30-35%.
Кроме того, рост цен на глинозем не компенсируется увеличением цены алюминия на фоне сохранения слабой макроэкономической конъюнктуры и профицита предложения металла на мировом рынке, отмечает компания.
По данным Platts и Лондонской биржи металлов (LME), цена на алюминий на базисе FOB («с погрузкой на судно») Австралия 24 ноября достигла $785/т. Котировки растут из-за запрета на экспорт бокситов в Индонезии, трудностей с отгрузками из Гвинеи и снижения экспорта из Австралии, указывали ранее аналитики. Цена на алюминий, по данным LME, с начала года выросла на 11% и на 25 ноября составляла $2649/т.
В России, указывают в «Русале», производственные показатели ведущих отраслей-потребителей алюминия, включая строительство и производство автомобилей, снижаются из-за замедления темпов экономического роста и ужесточения денежно-кредитной политики Банком России.
При этом «Русал» не уточнил, в какие сроки и за счет каких предприятий компания планирует сократить выпуск алюминия. Также не поясняется, какие меры запланированы на следующих этапах оптимизации производства. «Ведомости» направили в компанию уточняющие вопросы.
В то же время компания уверяет, что оптимизация производства не окажет влияния на социальные инициативы. «Русал» намерен сохранить численность работников на всех производственных площадках и социальные программы, подчеркивается в сообщении.
Объявленное «Русалом» сокращение производства алюминия на 250 000 т в год может привести к закрытию ряда заводов компании с низкой рентабельностью производства. Такое мнение высказали опрошенные «Ведомостями» эксперты.
«В рамках оптимизации производства компания может закрыть низкорентабельные или убыточные заводы с себестоимостью производства выше средней по компании – Волгоградский, Новокузнецкий и Кандалакшский», – говорит старший аналитик «Инвестбанка Синара» Дмитрий Смолин. Общая мощность этих предприятий – около 500 000 т в год.
Аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов соглашается, что речь может идти о приостановке работы наименее рентабельных заводов. Он отмечает, что «Русал» сейчас работает с рентабельностью по EBITDA около 10%, тогда как в «удачные» для компании годы этот показатель превышал 20%. На этом фоне решение компании о сокращении производства выглядит логичным, считает Данилов.
Негативный эффект на финансовые показатели «Русала» при этом будет «относительно небольшим», говорит Смолин. По оценке Данилова, в 2025 г. выручка компании может снизиться на 3%, EBITDA – на 5%. По его мнению, снижение производства алюминия в следующем году будет частично компенсироваться более высокими ценами на алюминий, а рост затрат на глинозем – ослаблением рубля.
Выручка компании по МСФО в 2023 г. снизилась на 13% год к году до $12,2 млрд, чистая прибыль – в 6,4 раза до $282 млн. Скорректированный показатель EBITDA упал в 2,6 раза до $786 млн. В первом полугодии 2024 г. выручка снизилась на 4% до $5,7 млрд. При этом скорректированная EBITDA и чистая прибыль выросли – в 2,7 раза до $786 млн и на 34,5% до $565 млн соответственно.
По прогнозу Смолина, средняя цена на алюминий в 2025 г. составит около $2600/т. Котировки поддержат рост спроса на алюминий в Китае и снижение экспорта металла из этой страны, поясняет он.
Объединенная компания (ОК) «Русал» образована в 2007 г. за счет слияния активов основанного Олегом Дерипаской «Русского алюминия», СУАЛ Виктора Вексельберга и сырьевого трейдера Glencore (позднее вышел из капитала).
«Русал» – крупнейший в стране производитель и экспортер алюминия. Компания добывает бокситы (сырье для производства глинозема) и производит глинозем в России и за рубежом. Она также приобретает глинозем у сторонних поставщиков за границей. В 2021 г. (последние доступные данные) закупки составили 836 000 т при собственном производстве глинозема в 8,3 млн т и его реализации третьим лицам в 1,7 млн т. Таким образом, общее потребление глинозема холдингом в 2021 г. составило около 7,4 млн т.
В прошлом году «Русал» незначительно увеличил выпуск алюминия – на 0,3% в сравнении с 2022 г. до 3,85 млн т. Производство глинозема при этом снизилось на 14% до 5,1 млн т, бокситов – выросло на 9% до 13,4 млн т. Затраты компании на приобретение глинозема в прошлом году увеличились на 10% год к году и составили $2 млрд.
Всего у «Русала» восемь глиноземных предприятий. В России расположены Богословский, Ачинский, Уральский, Пикалевский заводы, в Ирландии находится Aughinish Alumina, в Австралии – QAL, в Гвинее – Friguia, на Ямайке – Windalco.
После начала СВО на Украине компания столкнулась со сложностями в поставках глинозема со своих зарубежных заводов. В начале марта 2022 г. «Русал» был вынужден остановить производство на принадлежавшей тогда компании Николаевском глиноземном заводе (был национализирован украинскими властями в начале 2023 г.). На это предприятие приходилось около 21% выпускаемого «Русалом» глинозема. В середине марта того же года правительство Австралии запретило поставки в Россию глинозема и бокситов. Австралийский завод QAL в 2021 г. обеспечил компании 9% производства глинозема «Русала». Таким образом, компания потеряла около 30% производства этого сырья.
В результате компания увеличила закупки глинозема на внешнем рынке, в частности, в Китае. В январе-сентябре этого года импорт глинозема из Китая в Россию вырос на 43% в годовом выражении до 1,2 млн т («Ведомости» писали об этом 28 октября).
Для обеспечения производства глиноземом в апреле 2024 г. «Русал» купил 30% китайского глиноземного завода Hebei Wenfeng New Materials за 1,9 млрд юаней ($267 млн на момент сделки). Компания также планирует построить глиноземный завод мощностью 4,8 млн т в России. Он расположится в Ленинградской области, стоимость проекта с учетом строительства морского порта оценивается в 400 млрд руб. Планируемые сроки ввода – в 2028–2032 гг.
В первом полугодии 2024 г. «Русал» увеличил производство глинозема на 13% в годовом выражении до 2,9 млн т, следует из отчета компании по МСФО. Выпуск алюминия в январе-июне вырос на 2% до 1,9 млн т. Затраты компании на приобретение сырья снизились на 15% год к году до $2,2 млрд.
Из отчетности следует, что себестоимость производства алюминия «Русала» в первом полугодии 2024 г. составляла $1975/т (-14% год к году) при средней цене реализации в $2447/т (-2%). Средняя цен на глинозем на мировом рынке при этом составляла $402/т.