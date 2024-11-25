Как отразится на «Русале» сокращение производства алюминия

После начала СВО на Украине компания столкнулась со сложностями в поставках глинозема со своих зарубежных заводов. В начале марта 2022 г. «Русал» был вынужден остановить производство на принадлежавшей тогда компании Николаевском глиноземном заводе (был национализирован украинскими властями в начале 2023 г.). На это предприятие приходилось около 21% выпускаемого «Русалом» глинозема. В середине марта того же года правительство Австралии запретило поставки в Россию глинозема и бокситов. Австралийский завод QAL в 2021 г. обеспечил компании 9% производства глинозема «Русала». Таким образом, компания потеряла около 30% производства этого сырья.