«Русал» ожидает начала торгов алюминием на бирже СПбМТСБ до конца года

Цены на алюминий на российском рынке сейчас зависят от его котировок на Лондонской бирже металлов (LME). Торговля на этой площадке осуществляется через торговые документы (варранты), подтверждающие право собственности на металл. После введенных в апреле 2024 г. санкций США и Великобритании, запрещающих импорт в эти страны алюминия, никеля и меди из России, действие варрантов на российские металлы было приостановлено.