«Русал» ожидает начала торгов алюминием на бирже СПбМТСБ до конца года

«Русал» ожидает начала торгов алюминием на бирже СПбМТСБ до конца годаРазвитие биржевых продаж позволит сформировать национальный индекс цен на металл
Тестовые торги алюминием на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) начнутся до конца года. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор торгового дома «Русала» (ОК «Русал – торговый дом») Игорь Игнашов.
Он подчеркнул, что это будет «важный для рынка эксперимент». «Посмотрим, насколько такой инструмент будет востребован», – добавил топ-менеджер. Он не уточнил, будет ли торговаться премиальный (более дорогой) сорт алюминия, который компания продвигает под брендом Allow, или обычный металл.
Цены на алюминий на российском рынке сейчас зависят от его котировок на Лондонской бирже металлов (LME). Торговля на этой площадке осуществляется через торговые документы (варранты), подтверждающие право собственности на металл. После введенных в апреле 2024 г. санкций США и Великобритании, запрещающих импорт в эти страны алюминия, никеля и меди из России, действие варрантов на российские металлы было приостановлено.