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«Русал» ожидает начала торгов алюминием на бирже СПбМТСБ до конца года

Развитие биржевых продаж позволит сформировать национальный индекс цен на металл
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Тестовые торги алюминием на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) начнутся до конца года. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор торгового дома «Русала» (ОК «Русал – торговый дом») Игорь Игнашов.

Он подчеркнул, что это будет «важный для рынка эксперимент». «Посмотрим, насколько такой инструмент будет востребован», – добавил топ-менеджер. Он не уточнил, будет ли торговаться премиальный (более дорогой) сорт алюминия, который компания продвигает под брендом Allow, или обычный металл.

Цены на алюминий на российском рынке сейчас зависят от его котировок на Лондонской бирже металлов (LME). Торговля на этой площадке осуществляется через торговые документы (варранты), подтверждающие право собственности на металл. После введенных в апреле 2024 г. санкций США и Великобритании, запрещающих импорт в эти страны алюминия, никеля и меди из России, действие варрантов на российские металлы было приостановлено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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