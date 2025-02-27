«Русал» выходит на рынок редкоземельных металлов

«Русал» выходит на рынок редкоземельных металловЭто сырье будет востребовано и в России, и за рубежом
Компания «Русал» создает экспериментальное производство оксида скандия мощностью 1,5 т в год на Богословском алюминиевом заводе в Краснотурьинске (Свердловская область), сообщила 27 февраля пресс-служба компании. Запуск проекта намечен на конец 2025 г., инвестиции в новое производство составят около 500 млн руб.
Скандий – редкоземельный металл (РЗМ), востребованный в производстве топливных элементов, алюминиевых сплавов и 3D-печати. В мире ежегодно выпускается 20–25 т этого металла и запуск нового участка сделает «Русал» одним из крупнейших его производителей, говорится в сообщении.
Редкоземельные металлы входят в группу редких металлов и включают 17 элементов – скандий и интрий и лантаноиды (гадолиний, самарий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, европий и прометий). Они широко распространены в природных соединениях, но их концентрация в породе на месторождениях крайне низкая, что делает процесс добычи сложным и дорогостоящим. Наиболее затратный этап – извлечение РЗМ, для чего зачастую требуется отделить их от радиоактивных и тугоплавких элементов. Затем РЗМ надо перевести в оксидную или карбонатную форму для продажи и дальнейшей переработки.
Суммарные запасы РЗМ в России, по оценкам Минприроды, составляют 28,5 млн т. РФ занимает второе место в мире после КНР по запасам редкоземельных металлов, однако ее доля в мировой добыче составляет всего 2%, свидетельствуют данные Геологической службы США. На Китай приходится более 40% запасов РЗМ в мире и более 60% – производства.
В июне 2024 г. глава Минприроды России Александр Козлов говорил о разработке технологий получения оксидов РЗМ и строительстве промышленных комплексов для их производства. Компания-разработчик тогда не называлась. По словам министра, Россия способна удовлетворить мировое потребление этих металлов на «более чем на 100 лет».
Новый проект «Русала» станет первым в мире примером промышленного получения оксида скандия из красного шлама – отхода глиноземного производства. Технология разработана инженерным центром «Русала», оборудование также создано внутри компании, следует из сообщения. В перспективе компания может увеличить выпуск оксида скандия до 19 т в год.
Вопрос развития добычи редкоземельных металлов поднимался на совещании у президента Владимира Путина 24 февраля. Глава государства говорил о планах по кратному увеличению производства высокотехнологичных материалов на базе редких и редкоземельных металлов в России. Для достижения этих целей в 2025 г. запущен национальный проект «Новые материалы и химия», напомнил он. Общий объем финансирования официально не раскрывался.
Совещанию по РЗМ предшествовали заявления со стороны президента США Дональда Трампа об интересе к российским ресурсам. Путин, в свою очередь, заявил о готовности предложить американским партнерам совместные проекты в этой области. Кроме того, российский президент предложил поставлять в США 2 млн т алюминия в год при условии открытия американского рынка, а также обсудить совместные проекты в Красноярском крае, включая строительство новой ГЭС.
Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов оценивает ежегодное потребление скандия в России на уровне 1,5–2 т в год. Сейчас скандий выпускает предприятие «Далур», входящее в состав «Росатом недра» (горнорудный дивизион «Росатома»), его мощности оцениваются в 2 т в год. В ближайшие годы рост производства гражданских самолетов, для которых востребованы алюминиево-скандиевые сплавы, будет способствовать увеличению потребления и росту котировок, считает Хазанов.
По его данным, с 2020 г. цена скандия на мировых рынках выросла на 18% до $150–155 за грамм. Цена алюминий-скандиевых сплавов к концу 2024 г. увеличилась до $360–370 (+7-10% к уровню 2020 г.).
Решение компании создать производство оксида скандия обусловлено стремлением диверсифицировать свою деятельность, отмечает ведущий эксперт «Финам менеджмента» Дмитрий Баранов. В условиях растущего спроса на редкоземельные металлы проект может укрепить позиции «Русала» на рынке, обеспечив долгосрочную конкурентоспособность компании, полагает он.
Глава Минпромторга Антон Алиханов говорил в феврале, что Россия планирует снизить долю импорта РЗМ к 2030 г. до 45% с нынешних 75%, обеспечив добычу на уровне 50 000 т. Для достижения этих целей власти обсуждают предоставление льгот новым проектам, отмечал министр.
Пока же единственным действующим источником редкоземельного сырья в России являются лопаритовые руды Ловозерского месторождения в Мурманской области. Лицензией на добычу владеет Ловозерский ГОК, перешедший в мае 2023 г. под контроль структур госкорпорации «Росатом». Концентрат, получаемый на ГОКе, поступает на гидрометаллургическую переработку на Соликамский магниевый завод (СМЗ; также принадлежит «Росатому»). Последний выпускает карбонаты РЗМ.
Другие крупные российские проекты в сфере добычи РМЗ (например, освоение Томторского месторождения в Якутии и Ак-Сугский участок недр в Туве) фактически заморожены.