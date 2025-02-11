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Менеджмент «Норникеля» рекомендовал отказаться от дивидендов за 2024 год

Компания серьезно потеряла в выручке и чистой прибыли из-за снижения цен на производимые металлы
Георгий Бичашвили
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейший в мире производитель никеля и палладия – российская компания «Норильский никель» – в 2024 г. снизил чистую прибыль на 37% до $1,8 млрд, выручку – на 13% до $12,5 млрд. Об этом говорится в опубликованном 10 февраля финотчете компании по МСФО.

Показатель EBITDA снизился на четверть до $5,2 млрд, рентабельность по EBITDA – на 7 процентных пунктов до 41%. Чистый долг «Норникеля» за 2024 г. вырос на 6% до $8,6 млрд, соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,7 против 1,2 годом ранее. Свободный денежный поток (free cash flow – FCF) компании сократился на 31% до $1,86 млрд, следует из сообщения компании к отчету.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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