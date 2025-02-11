Менеджмент «Норникеля» рекомендовал отказаться от дивидендов за 2024 год

Менеджмент «Норникеля» рекомендовал отказаться от дивидендов за 2024 годКомпания серьезно потеряла в выручке и чистой прибыли из-за снижения цен на производимые металлы
Крупнейший в мире производитель никеля и палладия – российская компания «Норильский никель» – в 2024 г. снизил чистую прибыль на 37% до $1,8 млрд, выручку – на 13% до $12,5 млрд. Об этом говорится в опубликованном 10 февраля финотчете компании по МСФО.
Показатель EBITDA снизился на четверть до $5,2 млрд, рентабельность по EBITDA – на 7 процентных пунктов до 41%. Чистый долг «Норникеля» за 2024 г. вырос на 6% до $8,6 млрд, соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,7 против 1,2 годом ранее. Свободный денежный поток (free cash flow – FCF) компании сократился на 31% до $1,86 млрд, следует из сообщения компании к отчету.
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