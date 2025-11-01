Россия и КНДР обсуждают совместное производство лекарств

3 сентября сообщалось, что объем экспорта отечественных медицинских услуг растет за счет азиатских туристов. По данным заместителя министра здравоохранения Евгении Котовой, рост наблюдается за счет граждан Китая, Монголии и КНДР. В 2024 г. медицинскую помощь в России получили свыше 78 000 граждан Китая, а в январе–июне 2025 г. – более 46 000. Поток пациентов из КНДР увеличивается на 40% год к году.