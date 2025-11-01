Россия и КНДР обсуждают совместное производство лекарств
Российская делегация во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко во время визита в КНДР обсудила возможность совместного производства лекарственных препаратов и поставок российской фармпродукции на северокорейский рынок. Об этом сообщило посольство России в Пхеньяне.
По данным дипмиссии, специалисты Минздрава РФ ознакомились с фармацевтическими предприятиями и аптечными сетями КНДР, обсудили перспективы кооперации с местными фармакологами.
«Российские гости рассказали, что их впечатлили планы руководства КНДР, направленные на модернизацию всей системы здравоохранения и выведения ее на уровень современных требований XXI века», – говорится в сообщении.
Мурашко провел переговоры с министром здравоохранения КНДР Чон Му Римом. Стороны договорились о конкретных направлениях сотрудничества, в том числе в сфере подготовки медицинских кадров. Особое внимание уделено повышению квалификации врачей и среднего медперсонала КНДР на базе российских вузов.
3 сентября сообщалось, что объем экспорта отечественных медицинских услуг растет за счет азиатских туристов. По данным заместителя министра здравоохранения Евгении Котовой, рост наблюдается за счет граждан Китая, Монголии и КНДР. В 2024 г. медицинскую помощь в России получили свыше 78 000 граждан Китая, а в январе–июне 2025 г. – более 46 000. Поток пациентов из КНДР увеличивается на 40% год к году.