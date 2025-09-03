Объем экспорта отечественных медицинских услуг растет за счет азиатских туристов

Тенденция к росту количества пациентов из азиатских стран характерна как для государственных, так и для частных медицинских учреждений, сказал Шестопалов. Это подтвердил директор Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова» Минздрава РФ Максим Пшеничнов. Он также отметил, что подавляющее большинство иностранных пациентов клиники являются гражданами стран СНГ (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан). Выходцы из стран дальнего зарубежья (Западная, Восточная, Юго-Восточная и Южная Азия) составляют 21–25% от общего количества медицинских туристов, но год к году их количество увеличивается, сказал Пшеничнов.