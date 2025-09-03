Объем экспорта отечественных медицинских услуг растет за счет азиатских туристов

Объем экспорта отечественных медицинских услуг растет за счет азиатских туристовВ Минздраве отметили рост спроса на лечение в России у граждан Китая, Монголии и КНДР
Российский рынок медицинских услуг может вырасти благодаря азиатским туристам. Их количество увеличивается каждый год – в первую очередь за счет граждан Китая, Монголии и КНДР. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Евгения Котова на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), посвященной развитию медицинского туризма в РФ.
По ее словам, Россия становится одним из мировых лидеров в сфере экспорта медицинских услуг. По состоянию на первые 10 месяцев 2024 года его объем составил $1,18 млрд, отмечала директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава Александра Усачева на национальном конгрессе экспорта медицинских услуг 2 декабря 2024 г. При этом объем европейского рынка медицинского туризма по итогам 2024 г. составил $6,15 млрд, следует из отчета аналитической компании Fortune Business Insights.
В 2024 г. медицинскую помощь в РФ получили более 78 000 граждан Китая, а в первом полугодии 2025 г. – более 46 000 человек. «Прирост пациентопотока из КНР за последний год составил порядка 20%», – отметила Котова. Количество интересующихся медицинскими услугами туристов из Монголии ежегодно увеличивается на 15%, а рост числа пациентов из КНДР год к году составляет 40%, подчеркнула она.
«Ведомости» отправили запрос в Минздрав, чтобы уточнить абсолютное количество граждан КНДР и Монголии, получивших медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения РФ в 2023–2024 гг.
Всего за 2024 г. медицинскую помощь в России получили свыше 4,7 млн иностранных граждан, писали «Ведомости». Наиболее популярными у них профилями, исходя из объема вырученных средств, были диагностические осмотры, офтальмология, акушерство и гинекология, хирургия, онкология, травматология и ортопедия, а также кардиология и нейрохирургия, сообщал изданию представитель пресс-службы Минздрава.
Одним из приоритетных направлений медицинского туризма в РФ заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева считает Дальневосточный федеральный округ (ДФО). В качестве конкурентных преимуществ регионов ДФО эксперт отметила его природные особенности и географическое положение.
По словам Нургалиевой, граждане граничащих с Дальним Востоком государств заинтересованы в получении медицинских услуг в России. Эту тенденцию Котова объяснила высоким качеством медицинского образования в РФ, развитой инфраструктурой отечественного здравоохранения и низкими ценами на лечение в России.
За II квартал 2025 г. прирост пациентопотока в медицинских организациях, оказывающих высокотехнологичную помощь в Приморье, составил 45% по отношению к предыдущему кварталу, заявил министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов. При этом абсолютных цифр он не назвал. Шестопалов подчеркнул, что существенную роль в увеличении числа пациентов сыграли групповые поездки жителей Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Индии и КНР.
Тенденция к росту количества пациентов из азиатских стран характерна как для государственных, так и для частных медицинских учреждений, сказал Шестопалов. Это подтвердил директор Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова» Минздрава РФ Максим Пшеничнов. Он также отметил, что подавляющее большинство иностранных пациентов клиники являются гражданами стран СНГ (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан). Выходцы из стран дальнего зарубежья (Западная, Восточная, Юго-Восточная и Южная Азия) составляют 21–25% от общего количества медицинских туристов, но год к году их количество увеличивается, сказал Пшеничнов.
В 2019–2024 гг. в России реализовывался федеральный проект «Экспорт медицинских услуг». За шесть лет в стране было пролечено более 21,5 млн иностранных туристов, а совокупный объем экспорта медицинских услуг составил более $1,2 млрд, заявила Котова.