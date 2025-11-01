Погрузка на сети РЖД за январь – октябрь снизилась на 6%

30 октября РЖД опубликовала отчет по РСБУ по итогам девяти месяцев 2025 г. С января по сентябрь чистый убыток компании составил 4,2 млрд руб. против прибыли в 44,7 млрд руб. в 2024 г. Выручка выросла на 10,1% и достигла 2,3 трлн руб. В то же время валовая прибыль увеличилась на 12,4% и достигла 474,8 млрд руб. Прибыль от продаж составила 319 млрд руб., что на 16,5% выше показателя предыдущего года.