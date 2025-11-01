Погрузка на сети РЖД за январь – октябрь снизилась на 6%
Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» за январь – октябрь 2025 г. сократилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составила 927,1 млн т.
Грузооборот за 10 месяцев этого года снизился год к году на 1,1% до 2063,6 млрд тарифных ткм, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 0,7% и составил 2560 млрд ткм.
Пассажирооборот с начала года упал на 0,9% до 122,4 млрд пассажирокилометров, в частности в пригородном сообщении – 30,3 млрд пассажирокилометров (+2%), в дальнем следовании – 92,1 млрд пассажирокилометров (-1,9%). Всего отправлено 1,9 млрд пассажиров, что на 1,6% выше, чем годом ранее.
В октябре 2025 г. погрузка на сети РЖД выросла на 0,1% и достигла 96,9 млн т. Грузооборот за месяц возрос на 4,3% и составил 212,8 млрд тарифных ткм, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии увеличился на 4,9% до 263,9 млрд ткм.
С вокзалов и станций «РЖД» в октябре отправлено 114,9 млн пассажиров (+0,6%). В пригородном сообщении число отправленных пассажиров достигло 104,9 млн человек (+0,6%), в дальнем следовании – 10 млн (+0,6%). Пассажирооборот снизился на 0,2% до 11,1 млрд пассажирокилометров. В пригородном сообщении пассажирооборот увеличился на 1,9% и достиг 3,1 млрд пассажирокилометров, в дальнем следовании упал на 1% до 7,9 млрд пассажирокилометров.
30 октября РЖД опубликовала отчет по РСБУ по итогам девяти месяцев 2025 г. С января по сентябрь чистый убыток компании составил 4,2 млрд руб. против прибыли в 44,7 млрд руб. в 2024 г. Выручка выросла на 10,1% и достигла 2,3 трлн руб. В то же время валовая прибыль увеличилась на 12,4% и достигла 474,8 млрд руб. Прибыль от продаж составила 319 млрд руб., что на 16,5% выше показателя предыдущего года.