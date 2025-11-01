Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Пошлина на экспорт пшеницы упадет в 2,2 раза с 7 ноября

Ведомости

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 7 ноября составит 76 руб. за тонну против 167,7 руб. на предыдущей неделе. Таким образом, показатель снизится в 2,2 раза. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз.

Ставки пошлин на ячмень и кукурузу сохранятся нулевыми. Они были рассчитаны исходя из индикативных цен $226,5 за тонну на пшеницу, $194,7 – за ячмень, $210,2- за кукурузу.

Новые ставки будут действовать до 11 ноября.

Плавающий механизм пошлин на зерновые действует в России с 2021 г. Размер ставки равен 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. Пересчет производится каждую неделю на основе данных экспортных контрактов, которые зарегистрированы на Московской бирже.

23 октября Минсельхоз сообщил, что в рамках завершающейся уборочной кампании в России собрано более 135 млн т зерна, в частности 93,5 млн т пшеницы (+7,8%) и 20,5 млн т ячменя (+15,4%). Показатели сбора нового урожая в бункерном весе превышают прошлогодние почти на 9 млн т. В 2025 г. также ожидается рекорд по зернобобовым культурам – не менее 7 млн т.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте