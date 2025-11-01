Пошлина на экспорт пшеницы упадет в 2,2 раза с 7 ноября

23 октября Минсельхоз сообщил, что в рамках завершающейся уборочной кампании в России собрано более 135 млн т зерна, в частности 93,5 млн т пшеницы (+7,8%) и 20,5 млн т ячменя (+15,4%). Показатели сбора нового урожая в бункерном весе превышают прошлогодние почти на 9 млн т. В 2025 г. также ожидается рекорд по зернобобовым культурам – не менее 7 млн т.