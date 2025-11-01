Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Директор ФСВТС рассказал о росте популярности российского оружия на фоне СВО

Ведомости

Применение российского оружия в рамках спецоперации на Украине повысило его репутацию и расширило экспортные возможности. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью, размещенном на сайте ведомства.

По его словам, боевой опыт всегда является важным фактором при выборе систем вооружений. Кроме того, использование инновационных систем, таких как БПЛА, может позволить России расширить ассортимент продукции для экспорта, добавил Шугаев. 

Среди наиболее востребованных российских оборонных продуктов глава ФС ВТС выделил системы вооружений и оборудование для сухопутных войск, радиолокационные комплексы, оборудование для обнаружения целей и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для беспилотников, ПВО и средства ближнего боя.

В марте правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила разработанный Минпромторгом законопроект, вводящий понятие «гражданское экспортное оружие» для облегчения поставок этой категории за рубеж. Новый термин должен помочь снять излишние административные барьеры, связанные с экспортом гражданского оружия и патронов к нему.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте