Директор ФСВТС рассказал о росте популярности российского оружия на фоне СВО
Применение российского оружия в рамках спецоперации на Украине повысило его репутацию и расширило экспортные возможности. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью, размещенном на сайте ведомства.
По его словам, боевой опыт всегда является важным фактором при выборе систем вооружений. Кроме того, использование инновационных систем, таких как БПЛА, может позволить России расширить ассортимент продукции для экспорта, добавил Шугаев.
Среди наиболее востребованных российских оборонных продуктов глава ФС ВТС выделил системы вооружений и оборудование для сухопутных войск, радиолокационные комплексы, оборудование для обнаружения целей и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для беспилотников, ПВО и средства ближнего боя.
В марте правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила разработанный Минпромторгом законопроект, вводящий понятие «гражданское экспортное оружие» для облегчения поставок этой категории за рубеж. Новый термин должен помочь снять излишние административные барьеры, связанные с экспортом гражданского оружия и патронов к нему.