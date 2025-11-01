Директор ФСВТС рассказал о росте популярности российского оружия на фоне СВО

Применение российского оружия в рамках спецоперации на Украине повысило его репутацию и расширило экспортные возможности. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью, размещенном на сайте ведомства.