Правительство одобрило введение понятия «гражданское экспортное оружие»Это позволит упростить его продажи за рубеж
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила разработанный Минпромторгом законопроект, вводящий понятие «гражданское экспортное оружие» для облегчения поставок этой категории за рубеж. Для этого предлагается внести изменения в закон «Об оружии» и главу 1 закона «О техническом регулировании» (текст законопроекта есть в распоряжении «Ведомостей»). Новый термин должен помочь снять излишние административные барьеры, связанные с экспортом гражданского оружия и патронов к нему. Предполагаемая дата вступления в силу законопроекта – 1 сентября 2025 г., он согласован с ведомствами и различными организациями, в том числе концерном «Калашников».
В пояснительной записке уточняется, что законопроект направлен на «поддержание стабильной работы отечественных предприятий стрелковой и патронной отраслей в условиях внешних санкций». Крупнейшим производителем гражданского стрелкового оружия и боеприпасов в России является концерн «Калашников» (по информации на его сайте – «один из крупнейших мировых производителей гражданского оружия»), попавший под санкции США еще в 2014 г.
«Ведомости» направили запрос в концерн «Калашников» и «Ростех» (владеет 25% акций концерна).
Под «гражданским экспортным оружием» (ГЭО) в документе подразумевается «производимое только для экспорта оружие, с техническими характеристиками, установленными требованиями стран-импортеров». ГЭО, следует из законопроекта, «производится на основе моделей гражданского оружия, разрешенных к обороту» на территории России и «прошедших обязательное подтверждение соответствия». «Гражданское экспортное оружие должно исключать ведение огня очередями», – отмечается в определении, которое предлагается внести в закон «Об оружии».
При этом допускаются следующие отличия характеристик ГЭО от гражданского оружия, разрешенного к обороту на территории России. Во-первых, для огнестрельного длинноствольного оружия длина – это длина цельного ствола от его казенной части или длина цельного ствола со ствольной коробкой менее 500 мм и общая длина оружия менее 800 мм, а также конструкция, которая позволяет сделать его длину менее 800 мм без потери возможности производства выстрела. Во-вторых, для пневматического охотничьего оружия – дульная энергия более 25 Дж. Каждая единица ГЭО и их основные части, следует из текста поправки, должны иметь «ясно видимую, неуничтожаемую без механической обработки отличительную маркировку», подтверждающую его отличие от гражданского оружия, разрешенного к обороту в России.
По словам руководителя общественного движения «Право на оружие» юриста Вячеслава Ванеева, расширение технических характеристик ГЭО относительно гражданского оружия, разрешенного к обороту в России, делается для того, чтобы повысить его конкурентоспособность за рубежом в тех условиях, когда из-за законодательных ограничений российский рынок гражданского оружия сокращается.
Он напомнил, что допустимые характеристики для гражданского оружия за рубежом гораздо шире, включая длину ствола и иногда даже возможность автоматической стрельбы, как в ряде штатов США, что делает российское гражданское оружие менее конкурентоспособным. При этом перспективные альтернативные западным (и в первую очередь самому большому в мире – американскому) рынки для сбыта российского гражданского оружия есть и уже осваиваются некоторыми российскими производителями – в частности, в арабских странах, например в ОАЭ. Это происходило уже во время пандемии в 2020–2021 гг.
Менеджер, работающий в оборонной промышленности, подтвердил «Ведомостям», что «адаптация гражданского оружия под стандарты импортера», предусмотренная законопроектом, «призвана увеличить его экспорт».
Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев допустил, что документ в первую очередь направлен не на нивелирование санкций, а на то, чтобы упростить сам по себе вывоз гражданского оружия за рубеж. По его мнению, в современных условиях вывозить гражданское оружие за рубеж стало «дико сложно» – и это мешает развитию торговли им.
По мнению главреда «Русского оружейного журнала» Михаила Кречмана, на рынок гражданского оружия внутри России новелла никакого влияния не окажет. В законопроекте Кречман видит упрощение экспортных правил для компаний-экспортеров, но при этом, по его мнению, пока сложно предвидеть благотворное влияние непосредственно на производителей. «Для них даже возможно некоторое усложнение по сертификации и маркировке, но, так как, скорее всего, речь пойдет о массовом экспорте, это значительных проблем не создаст», – говорит эксперт. Ванеев, однако, наоборот, считает, что сертификация будет упрощена и, соответственно, снизятся расходы на прохождение процедур для ГЭО.