Правительство одобрило введение понятия «гражданское экспортное оружие»

При этом допускаются следующие отличия характеристик ГЭО от гражданского оружия, разрешенного к обороту на территории России. Во-первых, для огнестрельного длинноствольного оружия длина – это длина цельного ствола от его казенной части или длина цельного ствола со ствольной коробкой менее 500 мм и общая длина оружия менее 800 мм, а также конструкция, которая позволяет сделать его длину менее 800 мм без потери возможности производства выстрела. Во-вторых, для пневматического охотничьего оружия – дульная энергия более 25 Дж. Каждая единица ГЭО и их основные части, следует из текста поправки, должны иметь «ясно видимую, неуничтожаемую без механической обработки отличительную маркировку», подтверждающую его отличие от гражданского оружия, разрешенного к обороту в России.