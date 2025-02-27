На бывших фабриках «Глории Джинс» будут шить военную экипировку

О планах «Глории Джинс» закрыть фабрики в Шахтах и Новошахтинске в январе 2025 г. сообщил «Интерфакс» со ссылкой на два источника, знакомых с планами компании. Основатель компании и председатель совета директоров компании Владимир Мельников объяснял ростовскому изданию «Город N», что производство убыточно. «Одни уходят на СВО (как мужчины, так и женщины), а другие – шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой», – сказал Мельников. Топ-менеджер также отмечал, что «Глория Джинс» «больше не производственная, а ритейлер-компания».