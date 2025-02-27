На бывших фабриках «Глории Джинс» будут шить военную экипировку

На бывших фабриках «Глории Джинс» будут шить военную экипировкуПромплощадки выкупила структура, совладельцем которой является концерн «Калашников»
Производственные площадки российского одежного ритейлера «Глория Джинс» (GJ) в городах Гуково и Зверево Ростовской области выкупило ООО «Булава», сообщил в своем Telegram-канал врио губернатора Юрий Слюсарь. По словам чиновника, компания трудоустроит всех 400 сотрудников, ранее работавших в «Глории Джинс».
ООО «Булава» зарегистрировано в ноябре 2022 г. Компания на 79% принадлежит предпринимательнице Галине Банниковой. Собственником 21% с 25 февраля стало ООО «Триада-ТКО», входящее в концерн «Калашников», следует из данных СПАРК.
«Триада-ТКО» занимается производством и поставками военной экипировки. Ее выручка по РСБУ в 2023 г. выросла почти в 122 раза до 23,3 млрд руб., год компания закончила с чистой прибылью 984,7 млн руб. против убытка 126 млн руб. годом ранее.
У «Булавы» уже есть фабрика в Ростовской области. В январе 2024 г. правительство региона сообщало, что компания открыла производство полного цикла по выпуску спецодежды для участников спецоперации в городе Шахты, вложив 200 млн руб.
Также привлечен инвестор еще на три площадки «Глории Джинс», написал Слюсарь, не называя его. Ему передано право аренды фабрик в городах Зерноград, Сальск и станице Егорлыкской. Там тоже будут сохранены все рабочие места, подчеркнул глава региона.
У «Глории Джинс» в Ростовской области остаются фабрики в городах Новошахтинск и Шахты. По остальным площадкам переговоры с потенциальными инвесторами продолжаются, указал Слюсарь.
О планах «Глории Джинс» закрыть фабрики в Шахтах и Новошахтинске в январе 2025 г. сообщил «Интерфакс» со ссылкой на два источника, знакомых с планами компании. Основатель компании и председатель совета директоров компании Владимир Мельников объяснял ростовскому изданию «Город N», что производство убыточно. «Одни уходят на СВО (как мужчины, так и женщины), а другие – шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой», – сказал Мельников. Топ-менеджер также отмечал, что «Глория Джинс» «больше не производственная, а ритейлер-компания».
Слюсарь тогда говорил, что региональные власти ведут переговоры с профильными инвесторами для покупки предприятий «Глории Джинс», где трудятся в совокупности 2500 человек.
В презентации на сайте компании за 2022 г. сказано, что у ритейлера 15 собственных фабрик, где работают более 5000 сотрудников. Кроме этого, «Глория Джинс» сотрудничает с производствами в Турции, Пакистане, Индии, Вьетнаме, Бангладеш, Китае, Гонконге.
По итогам 2024 г. российские бренды стали лидерами локального рынка одежды и обуви, сообщала Fashion Consulting Group (FCG) в своей презентации на выставке CPM в феврале. «Глория Джинс», по данным аналитиков, стала в 2023 г. второй сетью по обороту после группы «Спортмастер». Но производство у российских брендов по-прежнему сосредоточено в Юго-Восточной Азии, признавали в FCG.
«Глория Джинс» основана Владимиром Мельниковым в 1988 г. Совокупная выручка АО «Глория Джинс» и АО «Корпорация «Глория Джинс» по РСБУ в 2023 г. (последние доступные данные) выросла на 22,5% к предыдущему году до 96,2 млрд руб., чистая прибыль — на 32% до 7,1 млрд руб.