Christian Dior зарегистрировала товарный знак в России

Бутики бренда Dior также закрылись в России. РБК писал, что по итогам 2022 г. объем продаж в сегменте люксовых брендов в России опустился до пятилетнего минимума. Если в 2021 г. многие филиалы модных домов в России отчитывались о рекордных объемах выручки, то в следующем году конфигурация модных домов поменялась. Объем выручки Chanel снизился на 75,6% до 4,5 млрд руб., а Dior выручила от продаж в России 2,01 млрд руб., что на 76,1% меньше по сравнению с 2021 г. На 74,4% выручка снизилась и у Tiffany: по итогам 2022 г. компания заработала 1,16 млрд руб. против 4,56 млрд руб. в 2021 г.