Christian Dior зарегистрировала товарный знак в России
Французская компания Christian Dior зарегистрировала товарный знак в России сроком до 2034 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на электронную базу Роспатента.
Компания подала заявку 1 августа прошлого года. Товарный знак может использоваться в РФ для продажи одежды, обуви, украшений, мебели и аксессуаров, выяснило агентство.
После начала спецоперации на Украине и введения санкций многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России, уходе из страны или сокращении импорта своих товаров и производства на территории России. О временном закрытии магазинов в стране объявили Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), а также Prada, Chanel, Cartier и др.
Бутики бренда Dior также закрылись в России. РБК писал, что по итогам 2022 г. объем продаж в сегменте люксовых брендов в России опустился до пятилетнего минимума. Если в 2021 г. многие филиалы модных домов в России отчитывались о рекордных объемах выручки, то в следующем году конфигурация модных домов поменялась. Объем выручки Chanel снизился на 75,6% до 4,5 млрд руб., а Dior выручила от продаж в России 2,01 млрд руб., что на 76,1% меньше по сравнению с 2021 г. На 74,4% выручка снизилась и у Tiffany: по итогам 2022 г. компания заработала 1,16 млрд руб. против 4,56 млрд руб. в 2021 г.