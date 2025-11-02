Страны ОПЕК+ решили увеличить предельный уровень добычи нефти в декабре

Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить предельный уровень добычи нефти в декабре еще на 137 000 баррелей в сутки (б/с) от уровня ноября. Об этом говорится в заявлении на сайте ОПЕК. Решение принято на виртуальной встрече 2 ноября.