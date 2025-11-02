Газета
Главная / Политика /

Страны ОПЕК+ решили увеличить предельный уровень добычи нефти в декабре

Ведомости

Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить предельный уровень добычи нефти в декабре еще на 137 000 баррелей в сутки (б/с) от уровня ноября. Об этом говорится в заявлении на сайте ОПЕК. Решение принято на виртуальной встрече 2 ноября.

Такое шаг будет сделан с учетом стабильных перспектив мировой экономики и благоприятных рыночных условий.

Так, Россия увеличит добычу нефти в декабре на 41 000 б/с до 9,574 млн, Саудовская Аравия – на 41 000 до 10,103 млн б/с, Казахстан – на 7000 до 1,569 млн, Ирак – на 18 000 до 4,273 млн, следует из данных ОПЕК.

В связи с сезонностью в январе, феврале и марте 2026 г. восемь стран также договорились приостановить рост производства.

На предыдущем собрании 5 октября организация также сообщила, что восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти с ноября на 137 000 баррелей в сутки (б/с).

