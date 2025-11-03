Катар предупредил Европу о возможном прекращении поставок СПГ
Катар не будет поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Европу, если закон об устойчивом развитии не будет смягчен или отменен, заявил министр энергетики страны и главный исполнительный директор государственной нефтегазовой компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби.
Речь идет о директиве о проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие так называемым «целям устойчивого развития» (CSDDD).
«Если Европа на самом деле не рассмотрит, как они могут смягчить или отменить CSDD, а по-прежнему будет взимать штраф в размере 5% от общего мирового оборота в сфере энергетики, мы не будем поставлять СПГ в Европу, это точно», – сказал он на конференции ADIPEC (цитата по «РИА Новости»).
Катар в июле предупреждал Европу о возможном прекращении поставок СПГ. Ранее стало известно о письме аль-Кааби, направленном в мае правительству Бельгии, с призывом к ЕС внести изменения в свою директиву о цепочке поставок. Власти Катара заявляли, что в противном случае «государству Катар и Qatar Energy придется серьезно рассмотреть альтернативные рынки за пределами ЕС» для своего СПГ. Министр отмечал, что высокие штрафы и «гражданско-правовая ответственность за несоблюдение статьи 22» представляют собой риск, который подрывает способность Qatar Energy продолжать блоку поставки СПГ и другой продукции.
По данным Eurostat, Катар – третий поставщик газа странам Европы после США и России – в I квартале этого года обеспечил 10,8% европейского спроса на СПГ.