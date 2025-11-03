Катар предупредил Европу о возможном прекращении поставок СПГ

Катар в июле предупреждал Европу о возможном прекращении поставок СПГ. Ранее стало известно о письме аль-Кааби, направленном в мае правительству Бельгии, с призывом к ЕС внести изменения в свою директиву о цепочке поставок. Власти Катара заявляли, что в противном случае «государству Катар и Qatar Energy придется серьезно рассмотреть альтернативные рынки за пределами ЕС» для своего СПГ. Министр отмечал, что высокие штрафы и «гражданско-правовая ответственность за несоблюдение статьи 22» представляют собой риск, который подрывает способность Qatar Energy продолжать блоку поставки СПГ и другой продукции.