Вице-канцлер ФРГ призвал запретить импорт стали из России

По данным министерства экономики и энергетики ФРГ, в сталелитейной промышленности Германии работает около 90 000 человек. В начале октября Еврокомиссия объявила о защитных мерах для сталелитейной промышленности, в том числе о сокращении объема беспошлинного импорта, пишет Tagesschau.