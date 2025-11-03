Газета
Главная / Бизнес /

Вице-канцлер ФРГ призвал запретить импорт стали из России

Ведомости

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль предложил запретить импорт российской стали с целью поддержки сектора, который сейчас испытывает трудности. Об этом он заявил агентству DPA.

Немецкая сталелитейная промышленность испытывает трудности на фоне высоких производственных издержек, большого объема поставок из-за рубежа и экономического кризиса, пишет также Tagesschau. Проблемы для отрасли создают и высокие пошлины на импорт стали в США.

По словам вице-канцлера, стальные слябы – сырье для листов и полос – из России «невозможно объяснить ни одному сотруднику». Импорт такой продукции из РФ разрешен и необходимо быстро и полностью остановить его, считает Клингбайль.

Welt: несколько химических предприятий Германии находятся на грани закрытия

Бизнес / Промышленность

Вице-канцлер также выступает за предоставление преференциального режима для европейской продукции. 

«Мы должны отдать приоритет использованию стали местного производства в таких важных секторах, как наша инфраструктура и автомобильная промышленность», – сказал он.

Министр-президент федеральной земли Саар Анке Рехлингер также поддерживает требование о введении импортных пошлин, говорится в публикации. Производимая в Германии сталь «должна получить шанс» и несправедливо, что немецкая промышленность вынуждена бороться с демпинговыми ценами, заявила она.

По данным министерства экономики и энергетики ФРГ, в сталелитейной промышленности Германии работает около 90 000 человек. В начале октября Еврокомиссия объявила о защитных мерах для сталелитейной промышленности, в том числе о сокращении объема беспошлинного импорта, пишет Tagesschau.

