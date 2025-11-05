РСПП подготовил новые поправки о сроке исковой давности в закон о приватизации
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил обновленный проект поправок в закон о приватизации. Об этом «Ведомостям» рассказал вице-президент РСПП Александр Варварин.
Предприниматели предлагают дополнить ст. 42 закона о приватизации нормой, по которой установленный десятилетний срок исковой давности при нарушении требований закона или ранее действовавших правил приватизации будет применяться, начиная с нескольких моментов.
Во-первых, со дня госрегистрации перехода права собственности на недвижимость по сделке приватизации. Во-вторых, со дня внесения информации о переходе или возникновении права на имущество в госреестры, информсистемы, реестры ценных бумаг и другие аналогичные системы. В-третьих, со дня иной фиксации сведений о переходе права, произведенной согласно законодательству, действовавшему на тот момент.
Согласно предложению, новые правила распространятся на текущие дела, решение по которым только будет вынесено, и на предстоящие иски. Если решение по делу уже имеется, то к нему новые правила применяться не будут. Бизнес также предлагает указать в законодательстве, что наличие в иске доводов о защите личных неимущественных прав и иных нематериальных благ не может быть основанием для отказа судом в применении сроков исковой давности. Имеются в виду ситуации, когда прокуратура просит не применять исковую давность, например, ссылаясь на защиту безопасности государства.
РСПП уже направлял в правительство первоначальные поправки в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» в январе. Первая инициатива предлагала ввести два основания: со дня госрегистрации перехода права собственности на недвижимое имущество по сделке приватизации либо со дня подписания документов, подтверждающих передачу иного имущества приобретателю по сделке приватизации.