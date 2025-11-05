РСПП подготовил новые поправки о сроке исковой давности в закон о приватизации

Согласно предложению, новые правила распространятся на текущие дела, решение по которым только будет вынесено, и на предстоящие иски. Если решение по делу уже имеется, то к нему новые правила применяться не будут. Бизнес также предлагает указать в законодательстве, что наличие в иске доводов о защите личных неимущественных прав и иных нематериальных благ не может быть основанием для отказа судом в применении сроков исковой давности. Имеются в виду ситуации, когда прокуратура просит не применять исковую давность, например, ссылаясь на защиту безопасности государства.