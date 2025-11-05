Число курьерских компаний в России выросло на 16% за год
Количество компаний на рынке курьерских услуг выросло на 16% в годовом исчислении до 16 100 по данным на конец сентября. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис Rusprofile.
Отмечается, что число новых регистраций выросло на 12% до 4300. Позитивный тренд фиксируется в контексте общего роста рынка. По данным Росстата, с января по сентябрь 2025 г. населению было оказано курьерских услуг на 49,8 млрд руб. Показатель вырос на 26,74% год к году. При этом по результатам 2024 г. рост был более выраженным – на 36,08%.
По мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, рост рынка доставки зависит от развития электронной коммерции, прежде всего – в нише продуктов питания. Рост e-grocery в 2025 г. эксперт оценил в 50–60% в целом по России. В субъектах страны, где доставка продуктов стала развиваться позже, темп достигает 80–90%. В Data Insight прогнозируют рост e-grocery в текущем году на 33% (до 1,6 трлн руб.). При этом отмечается, что развитие направления замедляется. Вводится все больше ограничений для работы профильных сервисов. При этом сами покупатели нацелены на рационализацию расходов.
По словам руководителя проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Романа Самойлова, ведется активная экспансия услуг курьеров в населенные пункты, удаленные от региональных центров. Доставка избавляет жителей от поездок в крупный город, предоставляя доступ к большому ассортименту товаров.
23 октября в «Яндексе» сообщили о планах запустить в городах страны к концу 2027 г. 20 000 роботов-доставщиков нового поколения. Таким образом, каждый 10-й курьер «Яндекса» через два года станет роботом. Первые роботы нового поколения станут доставлять заказы уже в ноябре 2025 г. Сначала они будут работать в Санкт-Петербурге и Казани, а также расширят присутствие в Москве. Через год компания планирует производить по 1300 роботов в месяц.