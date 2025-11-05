Число курьерских компаний в России выросло на 16% за год

По мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, рост рынка доставки зависит от развития электронной коммерции, прежде всего – в нише продуктов питания. Рост e-grocery в 2025 г. эксперт оценил в 50–60% в целом по России. В субъектах страны, где доставка продуктов стала развиваться позже, темп достигает 80–90%. В Data Insight прогнозируют рост e-grocery в текущем году на 33% (до 1,6 трлн руб.). При этом отмечается, что развитие направления замедляется. Вводится все больше ограничений для работы профильных сервисов. При этом сами покупатели нацелены на рационализацию расходов.