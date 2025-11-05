Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Число курьерских компаний в России выросло на 16% за год

Ведомости

Количество компаний на рынке курьерских услуг выросло на 16% в годовом исчислении до 16 100 по данным на конец сентября. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис Rusprofile.

Отмечается, что число новых регистраций выросло на 12% до 4300. Позитивный тренд фиксируется в контексте общего роста рынка. По данным Росстата, с января по сентябрь 2025 г. населению было оказано курьерских услуг на 49,8 млрд руб. Показатель вырос на 26,74% год к году. При этом по результатам 2024 г. рост был более выраженным – на 36,08%.

По мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, рост рынка доставки зависит от развития электронной коммерции, прежде всего – в нише продуктов питания. Рост e-grocery в 2025 г. эксперт оценил в 50–60% в целом по России. В субъектах страны, где доставка продуктов стала развиваться позже, темп достигает 80–90%. В Data Insight прогнозируют рост e-grocery в текущем году на 33% (до 1,6 трлн руб.). При этом отмечается, что развитие направления замедляется. Вводится все больше ограничений для работы профильных сервисов. При этом сами покупатели нацелены на рационализацию расходов.

Каждый 10-й курьер «Яндекса» будет роботом к концу 2027 года

Бизнес / Торговля и услуги

По словам руководителя проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Романа Самойлова, ведется активная экспансия услуг курьеров в населенные пункты, удаленные от региональных центров. Доставка избавляет жителей от поездок в крупный город, предоставляя доступ к большому ассортименту товаров.

23 октября в «Яндексе» сообщили о планах запустить в городах страны к концу 2027 г. 20 000 роботов-доставщиков нового поколения. Таким образом, каждый 10-й курьер «Яндекса» через два года станет роботом. Первые роботы нового поколения станут доставлять заказы уже в ноябре 2025 г. Сначала они будут работать в Санкт-Петербурге и Казани, а также расширят присутствие в Москве. Через год компания планирует производить по 1300 роботов в месяц.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь