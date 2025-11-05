Coca-Cola зарегистрировала в РФ товарные знаки «Кока-Кола» и «Спрайт»
Американская компания The Coca-Cola Company зарегистрировала в России товарные знаки «Кока-кола» и «Спрайт». Об этом пишет ТАСС.
Заявки на товарные знаки подала The Coca-Cola Company 23 апреля. Они регистрируются по классу №32 международной классификации товаров и услуг – фруктовые безалкогольные напитки, содовая вода, прохладительные безалкогольные напитки и эссенции для приготовления напитков. По данным Роспатента, товарный знак «Кока-кола» также зарегистрирован для пива. Знаки регистрируются на 10 лет.
25 октября стало известно, что The Coca-Cola Company продлила срок действия исключительного права на товарный знак Coke, который был зарегистрирован в России в 1946 г. Новый срок действия исключительного права установлен до 14 августа 2035 г.
Несмотря на приостановку деятельности американской компании в России в марте 2022 г., напитки бренда продолжают продаваться в стране и завозятся из-за рубежа.