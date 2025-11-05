Ограничение электроэнергии на «Восточном» не повлияло на строительство «Ангары»
Космодром «Восточный» функционирует в обычном режиме, несмотря на ограничение электроэнергии, сообщил генеральный директор ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» Николай Новиков. Его цитирует агентство «РИА Новости».
По его словам, сложившаяся ситуация не отразится также и на строительстве космического ракетного комплекса «Ангара».
Новиков рассказал, что, по информации от подрядной организации генподрядчика строительства второй очереди космодрома «Восточный» – ООО «ПСО «Казань», долг будет погашен до конца ноября.
Ранее стало известно, что Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) ввела ограничение поставок электроэнергии на объекты ПСО «Казань». Причиной стала задолженность за потребленные ресурсы, превышающая 51 млн руб.
Ежемесячное потребление электроэнергии объектами составляет около 4 млн руб. В целях защиты интересов энергосистемы региона ДЭК вынуждена ограничить потребление ресурса должником и поднять вопрос о признании предприятия банкротом.