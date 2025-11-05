Газета
Доля отечественного медоборудования составила 63%

Более 63% медицинского оборудования в России произведено отечественными компаниями. Всего в этом году было приобретено и введено в эксплуатацию свыше 40 000 единиц такой продукции, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«В текущем 2025 г. на 01.10.2025 приобретено и введено в эксплуатацию более 40 000 единиц медицинского оборудования, в том числе "тяжелого" более 2000 единиц, доля оборудования российского производства составляет более 63%», – уточнили в ведомстве (цитата по ТАСС).

В 2024 г. регионы приобрели более 41 000 единиц медоборудования. Закупки были произведены во время реализации проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ».

24 октября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что регион направит выделенные правительством 700 млн руб. на модернизацию материально-технической базы медучреждений. Оборудование будет приобретено для 20 организаций здравоохранения.

