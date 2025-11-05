Starbucks зарегистрировала в РФ товарный знак в виде логотипа
Американская компания Starbucks зарегистрировала в России товарный знак в виде логотипа до 2034 г. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на электронную базу Роспатента.
Заявка на регистрацию товарного знака в виде бело-зеленого логотипа была подана в Роспатент в мае 2024 г. Ведомство приняло решение о регистрации в ноябре 2025 г. Под брендом компания планирует предоставлять услуги кофе-баров с возможностью брать еду и напитки на вынос, продавать чайные и кофейные напитки, фильтры для кофе, посуду и администрировать программу лояльности клиентов.
4 марта «Ведомости» писали, что Роспатент зарегистрировал товарный знак компании Starbucks Corporation, прекратившей работу в России после начала спецоперации. Два товарных знака зарегистрировали в январе и феврале, еще по двум заявкам было принято решение о регистрации.
Сеть кофеен Starbucks работала в России с 2007 по 2022 г. После начала спецоперации она приостановила деятельность в стране, а затем решила полностью уйти и закрыть 130 своих кофеен, в которых работали около 2000 человек. В конце июля 2022 г. ресторатор Антон Пинский и предприниматель Тимур Юнусов, также известный как рэпер Тимати, выкупили российский бизнес сети Starbucks. Первая точка под названием Stars Coffee открылась на Новом Арбате 18 августа 2022 г.