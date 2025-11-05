Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Starbucks зарегистрировала в РФ товарный знак в виде логотипа

Ведомости

Американская компания Starbucks зарегистрировала в России товарный знак в виде логотипа до 2034 г. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Заявка на регистрацию товарного знака в виде бело-зеленого логотипа была подана в Роспатент в мае 2024 г. Ведомство приняло решение о регистрации в ноябре 2025 г. Под брендом компания планирует предоставлять услуги кофе-баров с возможностью брать еду и напитки на вынос, продавать чайные и кофейные напитки, фильтры для кофе, посуду и администрировать программу лояльности клиентов.

4 марта «Ведомости» писали, что Роспатент зарегистрировал товарный знак компании Starbucks Corporation, прекратившей работу в России после начала спецоперации. Два товарных знака зарегистрировали в январе и феврале, еще по двум заявкам было принято решение о регистрации.

Сеть кофеен Starbucks работала в России с 2007 по 2022 г. После начала спецоперации она приостановила деятельность в стране, а затем решила полностью уйти и закрыть 130 своих кофеен, в которых работали около 2000 человек. В конце июля 2022 г. ресторатор Антон Пинский и предприниматель Тимур Юнусов, также известный как рэпер Тимати, выкупили российский бизнес сети Starbucks. Первая точка под названием Stars Coffee открылась на Новом Арбате 18 августа 2022 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её