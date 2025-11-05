Starbucks зарегистрировала в РФ товарный знак в виде логотипа

Сеть кофеен Starbucks работала в России с 2007 по 2022 г. После начала спецоперации она приостановила деятельность в стране, а затем решила полностью уйти и закрыть 130 своих кофеен, в которых работали около 2000 человек. В конце июля 2022 г. ресторатор Антон Пинский и предприниматель Тимур Юнусов, также известный как рэпер Тимати, выкупили российский бизнес сети Starbucks. Первая точка под названием Stars Coffee открылась на Новом Арбате 18 августа 2022 г.