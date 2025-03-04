Starbucks зарегистрировала свой логотип в России
Роспатент зарегистрировал товарный знак компании Starbucks Corporation, прекратившей работу в России после начала боевых действий на Украине, следует из базы данных организации.
Как свидетельствуют данные, два товарных знака были зарегистрированы в январе и феврале, еще по двум заявкам принято решение о регистрации. Речь идет о регистрации товарных знаков по 21, 30, 35 и 43 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – для кофе моментального приготовления, приготовления напитков и пищи для употребления на месте, а также администрирования программы лояльности и других сегментов.
Сеть Starbucks работала в России с 2007 по 2022 г. После начала спецоперации на Украине она сначала приостановила свою деятельность в стране, а затем приняла решение полностью уйти и закрыть 130 своих кофеен, где работало около 2000 человек. Выручка по РСБУ компании «Кофе Сирена» (юрлицо Starbucks в России) в 2021 г. выросла на 42% до 5,2 млрд руб., чистая прибыль составила 199 млн руб. В конце июля 2022 г. ресторатор Антон Пинский и предприниматель Тимур Юнусов, также широко известный как рэпер Тимати, выкупили российский бизнес сети кофеен Starbucks. Первая точка под названием Stars Coffee открылась на Новом Арбате 18 августа 2022 г.
4 июня «Ведомости» писали, что Starbucks Corporation, продавшая торговые точки в России, в конце мая подала в Роспатент восемь заявок на регистрацию товарных знаков. Юнусов в кулуарах ПМЭФа заявил «РИА Новости», что не в курсе планов американской сети о возможном возвращении на российский рынок.