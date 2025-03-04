Starbucks зарегистрировала свой логотип в России

Сеть Starbucks работала в России с 2007 по 2022 г. После начала спецоперации на Украине она сначала приостановила свою деятельность в стране, а затем приняла решение полностью уйти и закрыть 130 своих кофеен, где работало около 2000 человек. Выручка по РСБУ компании «Кофе Сирена» (юрлицо Starbucks в России) в 2021 г. выросла на 42% до 5,2 млрд руб., чистая прибыль составила 199 млн руб. В конце июля 2022 г. ресторатор Антон Пинский и предприниматель Тимур Юнусов, также широко известный как рэпер Тимати, выкупили российский бизнес сети кофеен Starbucks. Первая точка под названием Stars Coffee открылась на Новом Арбате 18 августа 2022 г.