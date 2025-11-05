Суд в Москве арестовал активы Tecnimont и ее российской «дочки»
Арбитражный суд Москвы арестовал активы компании Tecnimont, а также ее российской «дочки» «МТ Руссия» по иску «Еврохима Северо-Запад – 2» («ЕХСЗ-2») на почти 203 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные в картотеке суда.
Из документа следует, что «ЕХСЗ-2» просила об аресте активов и имущества «МТ Руссия» в качестве обеспечительной меры. В компании утверждают, что Tecnimont и ее «дочка» прекратили исполнение работ по проекту, удерживают неотработанный аванс и уклоняются от исполнения обязательств.
Tecnimont в ответ заявила, что компания не может продолжать вести дела на территории РФ. Истец считает, что такое заявление свидетельствует о попытках вывода оставшихся активов группы из России.
Соответствующий иск поступил в суд 3 сентября.
1 июня 2020 г. «Еврохим Северо-Запад – 2» заключил контракты с подрядными организациями Tecnimont и «МТ Руссия» на проектирование и строительство завода по производству карбамида и аммиака в Ленинградской области. В дальнейшем контракт был расторгнут. Подрядчики инициировали международный арбитражный процесс, предъявив иск к заказчику с требованием возместить стоимость неуплаченной части услуг, расходы на удорожание работ, проценты и компенсацию за расторжение контрактов.
В ответ «Еврохим Северо-Запад – 2» подал встречный иск, в котором потребовал признать отказ подрядчиков от выполнения обязательств неправомерным и взыскать с них 380 млн евро неиспользованного аванса, 571 млн евро на завершение проекта и 875 млн евро упущенной выгоды.
19 августа «РИА Новости» писало, что «Еврохим» просит Арбитражный суд Москвы взыскать с Tecnimont и «МТ Руссия» около 333,9 млн евро и около $6,3 млн.