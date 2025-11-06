Суд подтвердил законность штрафа ФАС крупнейшему производителю цемента в ЮФО
Арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС в отношении группы «Газметаллпроект» – крупнейшего производителя цемента в Южном федеральном округе. Об этом сообщили в ведомстве.
До этого антимонопольная служба признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением и назначила оборотный штраф в размере 696,55 млн руб.
По данным ФАС, в 2023 г. темпы роста цен на цемент в ЮФО значительно превысили уровень 2022 г., а показатель рентабельности компаний вырос вдвое. При этом экономические основания для столь резкого подорожания отсутствовали.
Производители цемента попытались обжаловать это решение и постановление о штрафе. Но суд признал их законными, отклонив жалобу группы «Газметаллпроект».
Также 9 сентября сообщалось, что ФАС совместно с Минпромторгом готовят меры по регулированию отрасли, включая установление минимальных объемов продаж цемента на бирже. Для компаний, занимающих доминирующее положение, предлагается установить минимальный уровень реализации отдельных типов цемента на уровне 5%. В службе поясняли, что развитие биржевых торгов позволит создать рыночные ценовые индикаторы и сократить число посредников в цепочке поставок, обеспечив потребителям доступ к продукции по конкурентным ценам.