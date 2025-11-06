Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Суд подтвердил законность штрафа ФАС крупнейшему производителю цемента в ЮФО

Ведомости

Арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС в отношении группы «Газметаллпроект» – крупнейшего производителя цемента в Южном федеральном округе. Об этом сообщили в ведомстве.

До этого антимонопольная служба признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением и назначила оборотный штраф в размере 696,55 млн руб.

По данным ФАС, в 2023 г. темпы роста цен на цемент в ЮФО значительно превысили уровень 2022 г., а показатель рентабельности компаний вырос вдвое. При этом экономические основания для столь резкого подорожания отсутствовали.

Производители цемента попытались обжаловать это решение и постановление о штрафе. Но суд признал их законными, отклонив жалобу группы «Газметаллпроект».

Также 9 сентября сообщалось, что ФАС совместно с Минпромторгом готовят меры по регулированию отрасли, включая установление минимальных объемов продаж цемента на бирже. Для компаний, занимающих доминирующее положение, предлагается установить минимальный уровень реализации отдельных типов цемента на уровне 5%. В службе поясняли, что развитие биржевых торгов позволит создать рыночные ценовые индикаторы и сократить число посредников в цепочке поставок, обеспечив потребителям доступ к продукции по конкурентным ценам.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её