Суд подтвердил законность штрафа ФАС крупнейшему производителю цемента в ЮФО

Также 9 сентября сообщалось, что ФАС совместно с Минпромторгом готовят меры по регулированию отрасли, включая установление минимальных объемов продаж цемента на бирже. Для компаний, занимающих доминирующее положение, предлагается установить минимальный уровень реализации отдельных типов цемента на уровне 5%. В службе поясняли, что развитие биржевых торгов позволит создать рыночные ценовые индикаторы и сократить число посредников в цепочке поставок, обеспечив потребителям доступ к продукции по конкурентным ценам.