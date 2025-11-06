Объем сделок слияния и поглощения в России упал до минимума с 2020 года

По итогам 2024 г. объем сделок слияний и поглощений в рублевом выражении вырос на 18,1% год к году и достиг 5,11 трлн руб., что стало крупнейшим показателем за всю историю. В прошлом году рынок M&A с порогом $1 млн возрос по сравнению с 2023 г. Общая стоимость сделок выросла на 7,11% до $54,3 млрд. При этом число транзакций снизилось на 6,9% до 499. Средняя стоимость сделки, за исключением крупнейших, упала на 6,6% в годовом выражении и достигла $58,5 млн.