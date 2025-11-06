Объем сделок слияния и поглощения в России упал до минимума с 2020 года
Объем сделок слияний и поглощений (M&A) на российском рынке в III квартале 2025 г. снизился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составил $7,24 млрд. Показатель стал минимальным для отчетного периода с 2020 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор агентства AK&M.
В обзоре говорится, что одним из негативных факторов остается слишком высокая ключевая ставка Банка России, так как высокая стоимость заемных средств препятствует покупкам активов. В то же время средняя стоимость транзакции возросла практически на 22% почти до $70 млн.
Партнер Б1 Юлия Загорнова отметила, что это может быть связано со снижением доли сделок по выходу иностранных инвесторов из российских активов и с возросшей ролью стратегических инвесторов, готовых к более высоким оценкам в силу лучшего понимания синергии от бизнеса. Если в 2022–2024 гг. уход иностранных собственников был драйвером роста объема рынка M&A, то в 2025 г. они не оказывают серьезного влияния на общую статистику. В III квартале такие сделки составили лишь 1,9%.
Ассоциированный директор по финансовому консультированию группы компаний «Мариллион» Антон Левдонский пояснил, что это продиктовано фискальными, социальными причинами, вопросами стратегической безопасности. Передача предприятий в собственность государству чаще всего несет за собой возмещение ущерба, нанесенного стране прошлыми собственниками, и по этой сумме осуществляется оценка сделки. По оценке AK&M, в III квартале общая стоимость таких сделок составила $1,79 млрд. По итогам года эксперты в целом ожидают улучшения ситуации на рынке M&A.
По итогам 2024 г. объем сделок слияний и поглощений в рублевом выражении вырос на 18,1% год к году и достиг 5,11 трлн руб., что стало крупнейшим показателем за всю историю. В прошлом году рынок M&A с порогом $1 млн возрос по сравнению с 2023 г. Общая стоимость сделок выросла на 7,11% до $54,3 млрд. При этом число транзакций снизилось на 6,9% до 499. Средняя стоимость сделки, за исключением крупнейших, упала на 6,6% в годовом выражении и достигла $58,5 млн.